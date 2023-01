Modefabriek in beeld: Eerste wintereditie sinds de start van de pandemie

Op 22 en 23 januari keert Nederlandse modebeurs Modefabriek weer terug voor een wintereditie. Het is de eerste keer dat de wintereditie plaatsvindt sinds januari 2020. Traditiegetrouw bracht FashionUnited een bezoek en geeft u een kijkje in de beurs door middel van een beeldverslag.

Bij de ingang konden bezoekers hun eigen kleurenpalet voor het FW23 seizoen samenstellen om de beurs mee te bezoeken. Grote kleurrijke linten konden worden afgeknipt als houvast.

De colour shop tijdens Modefabriek. Beeld door Aygin Kolaei voor FashionUnited.

Op de stands zelf was ook genoeg kleur te zien. Er leek een tweedeling te zijn in de collecties: of bomvol kleur, of collecties met veel neutrale tinten.

Veel kleur op de stands. Beeld door Aygin Kolaei.

Diverse elementen die Modefabriek afgelopen zomer introduceerde maakte een terugkeer. Zo was er weer een Sustainable Stop en een Young Entrepreneurs platform, en werd ook de samenwerking met The Fashion Gallery doorgezet. In het gedeelte van The Fashion Gallery vonden ook deze keer meermaals modeshows plaats, die wellicht voor sommige bezoekers als verrassing kwamen als een model met ferme tred voorbij liep in de wandelgangen.

The Fashion Gallery op Modefabriek. Beeld door Aygin Kolaei voor FashionUnited.

The Sustainable Stop op Modefabriek. Beeld door Aygin Kolaei voor FashionUnited.

Het Young Entrepreneurs Platform op Modefabriek. Beeld door Aygin Kolaei voor FashionUnited.

De trend-informatie die Modefabriek altijd geeft is in een nieuw jasje gestoken. In de middelste hal staan diverse grote installaties die zijn gemaakt in samenwerking met trendforecaster David Shah.

Een van de trend-installaties tijdens Modefabriek. Beeld door Aygin Kolaei voor FashionUnited.

Nieuw was de (her)introductie van kindermode. In samenwerking met Drive Inn Junior waren twintig kindermodemerken te zien op een speciale afdeling.

Een nieuwe samenwerking voor Modefabriek en de herintroductie van kindermode: Drive Inn Junior. Beeld door Aygin Kolaei voor FashionUnited.

