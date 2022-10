Modefabriek keert in januari groter terug

Modebeurs Modefabriek zal aankomende januari weer groter terugkeren, zo blijkt uit een bericht van de organisatie. Er zal namelijk weer een extra hal worden toegevoegd. Afgelopen zomereditie was de noordelijke hal die de beurs in het verleden gebruikte gesloten.

Afgelopen zomer keerde Modefabriek voor het eerst in tweeënhalf jaar terug in fysieke vorm. Ongeveer tweederde van het normale aantal van merken stond op de beursvloer. Het feit dat nu weer een extra hal aan de opzet wordt toegevoegd lijkt een goed teken dat weer meer merken aanwezig zullen zijn. Modefabriek meldt in het persbericht dat al de eerste 200 merken zich hebben aangemeld voor de editie op 22 en 23 januari.

De samenwerking met The Fashion Gallery zal aankomende januari ook doorgezet worden. Daarnaast wordt iets nieuws geïntroduceerd: het trendforum. Hier kan de bezoeker zich onderdompelen in trends, van kleuren, silhouetten en materialen tot prints, vormen en musthaves, aldus het persbericht.