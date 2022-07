Eerste fysieke editie Modefabriek in tweeënhalf jaar: compacter, maar niet minder veelzijdig

Op het eerste gezicht is het een typische Modefabriek-ochtend: wanneer de rest van Nederland nog aan het zondags ontbijt zit, zijn exposanten en retailers al op weg naar de RAI in Amsterdam, met de auto, de fiets of het OV. Met kordate passen - jurken en jasjes wapperend in de wind - steken ze het plein voor de beurshal over, langs de hoge vlaggen naar de glazen draaideuren waar crewleden programmaboekjes uitdelen.

Binnen zal de volle hal met rijen stands voor velen een vertrouwde aanblik zijn. Wie het programma online al heeft ingezien, weet dat er deze editie ook weer als vanouds lezingen en masterclasses worden gegeven door verschillende experts. In algemene zin, kortom, is de beurs nog hetzelfde. Maar het is de eerste fysieke editie van Modefabriek in tweeënhalf jaar, en in de tussentijd is er toch het een en ander veranderd.

Om te beginnen aan de basis van de organisatie: niet lang na de laatste fysieke editie van de beurs in januari 2020 volgde creatief directeur Caroline Krouwels haar collega Lucel van den Hoeven op als CEO van Modefabriek. Krouwels en Van den Hoeven werkten al samen sinds de oprichting van de beurs in 1996, en de laatste jaren steeds nauwer, vertelt Krouwels tijdens een interview op zondag. Met de komst van de pandemie vroeg Van den Hoeven aan Krouwels om zijn rol helemaal over te nemen. ‘Hij zei: volgens mij kun jij de transitie die eraan komt, goed aan.’ Krouwels accepteerde. “Dat was nog met het idee dat we één keer geen beurs zouden hebben. Dat we er vier zouden moeten overslaan, had ik natuurlijk nooit voorzien.”

Nieuwe CEO Caroline Krouwels kiest voor meer compacte en intieme opzet

Het uitblijven van de beurzen bood Krouwels ook ruimte om aandacht te besteden aan het wel en wee van de organisatie achter de schermen. De grootste transitie voltrok zich misschien wel hier: Modefabriek verhuisde naar een kleiner kantoor met minder magazijnruimte, het aantal medewerkers werd ingekrompen. De organisatie werd compacter, en er werd veel opruimwerk gedaan: IT-systemen werden opgeschoond, van factureringssoftware tot CRM. Krouwels: “De klassieke dingen die gewoonlijk blijven liggen. Maar we zijn er nu enorm blij mee, alles loopt veel soepeler.”

Voor Modefabriek SS23 kwam dan toch definitief groen licht. De tickets voor de stands werden razendsnel verkocht. Krouwels: “We merkten dat iedereen er behoefte aan had om weer mee te doen.” Toch zijn er minder exposanten dan tijdens de laatste editie in januari 2020, toen er nog een hal meer geopend was. Dat heeft niet met het aantal aanmeldingen te maken, zegt Krouwels - daarvan waren er meer dan genoeg. Maar voor de eerste beurs na de pandemie koos de organisatie bewust voor een ‘compacte en intieme opzet’.

De ochtend op Modefabriek. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Die heeft zich ook vertaald naar de vormgeving van de stands. “Vroeger waren er soms echt kastelen bij,” zegt Krouwels. Dat doet de organisatie nu niet meer. De stands zijn nu gemiddeld minder hoog, en ook minder extreem aangekleed. Dat maakt de beurs gelijkwaardiger, vindt Krouwels. Maar ook dit was deels een praktische keuze: de organisatie kampte, net als veel andere ondernemingen, tot op het laatste moment met personeelstekorten. Hoge, van onder tot boven uitgelichte stands waren ook simpelweg te ambitieus voor het beperkte aantal beschikbare bouwers en technici.

Die ontwikkeling doet ook iets voor de overzichtelijkheid van de beurs, wellicht geholpen door het feit dat er dit jaar een zaal minder is. Dat vinden ook bezoekers: de eigenaars van boetiek Toeti Noemi in Bergen, die op zoek zijn naar nieuwe merken, zeggen de beurs behapbaarder te vinden dan eerder. De sfeer is gemoedelijk, zeggen verschillende retailers - misschien omdat er minder het gevoel is te moeten haasten om alles te kunnen zien.

Modefabriek werkt samen met The Fashion Gallery

Een belangrijke verandering is de toevoeging van maar liefst drie nieuwe elementen aan de beurs. De eerste is de samenwerking met mode-initiatief The Fashion Gallery , waarvoor in de rechterhal een hoek is ingericht. Hier staan verschillende merken uit een iets hoger segment dan elders op de beurs. Die waren voorheen deel van het Fashion Gallery-evenement, dat voorheen werd georganiseerd in De Goudfazant in Amsterdam.

Een blik op de beurs, met links de sectie van The Fashion Gallery. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

“Na Covid wilde ik me dat niet meer allemaal op de hals halen,” zegt initiatiefnemer Karin Vink. Maar om alle merken zich nou individueel te laten aanmelden voor Modefabriek… “We wilden liever een samenwerking, en dat is gelukt.” Krouwels is ook enthousiast over de samenwerking. “De meeste merken hebben hier in het verleden ook al eens gestaan, maar zijn op een gegeven moment hun eigen weg gegaan. Ik ben heel blij dat we juist met de herstart van Modefabriek weer de handen in elkaar slaan. Het bundelen van initiatieven werkt uiteindelijk beter, ook voor de klant.”

De merken van The Fashion Gallery, waaronder Tiger of Sweden, Bruuns Bazaar en Femmes du Sud, staan op de beurs nu bij elkaar. Prettig voor de merken, denkt Vink. Dat beaamt Maarten Janse van agentschap Lexson Brands, dat met Tiger of Sweden in het Fashion Gallery-deel van de beurs staat. “Het is fijn om omgeven te worden door merken in hetzelfde segment. Klanten komen daarvoor toch specifiek deze kant op.”

Jonge ondernemers krijgen aandacht op Young Entrepreneurs Platform

Het tweede element is het Young Entrepreneurs Platform (YEP), buiten voor de ingang van de beurs. Modefabriek besteedde altijd al aandacht aan jonge ondernemers en ontwerpers, vertelt Krouwels, maar voor dit jaar werd dat in een nieuwe vorm gegoten. YEP werd gecureerd in samenwerking met winkel annex agentschap ABCNDstore in Amsterdam, opgericht door Jarwo Gibson. Er werd een selectie gemaakt van de labels die bij ABCNDstore in de winkel hangen, waaronder Studio Nani, Reconstruct, Hedone, Versatile Forever en Ties Amsterdam.

Het Young Entrepreneurs Platform voor de ingang. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Gibson vindt het mooi dat hij op deze manier een platform kan bieden aan opkomende Nederlandse ontwerpers, zegt hij. Behalve hun merken te verkopen via zijn eigen winkel en er af en toe reclame voor te maken, doet hij hier met ABCNDstore hier en daar ook sales aan andere bedrijven. ABCNDstore is wat dat betreft nu nog vooral gericht op Nederland, maar wil ook internationaal gaan werken. Volgende week staat ABCNDstore ook op kunstbeurs Unfair, waarmee Gibson het middenveld opzoekt tussen meer commerciële mode en hedendaagse kunst.

The Sustainable Stop moet bedrijven helpen duurzame omslag te maken

Tot slot is er The Sustainable Stop, het platform voor duurzame merken in de linkerzaal. Voor jonge merken is duurzaamheid vaak al een vanzelfsprekendheid, zegt Krouwels, maar voor gevestigde merken - waarvan er op de beurs veel staan - is dat lang niet altijd zo. “Die bedrijven moeten echt een omslag maken, dat kun je niet in één keer doen. Er zijn zo veel elementen om aan te denken: stoffen, productie, transport… Ik zou graag zien dat Modefabriek daar een ondersteunende rol in gaat innemen.” Op het plein van The Sustainable Stop, middenin de linkerzaal, zijn dan ook niet alleen modemerken te vinden, maar ook bedrijven die werken in duurzame verlichting of software voor een meer transparante toeleveringsketen.

Modefabriek besteedde al eerder aandacht aan duurzaamheid met Mint, een podium voor duurzame merken opgezet door Marieke Eyskoot, maar daarmee stopte de beurs in 2016 weer. Anno 2022 is het thema voor merken urgenter, denkt Krouwels, mede door recente economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen - neem de pandemie en de hoge inflatie, die in complexe of vergelegen toeleveringsketens zorgen voor logistieke strubbelingen en stijgende transportkosten. “We worden met de neus op de feiten gedrukt,” zegt Krouwels. “Er is geen weg meer terug.”

De hulp van Rachel Cannegieter van Rethink Rebels werd ingeroepen om merken voor het platform te selecteren. Merken die mee wilden doen werden gescoord op zeven criteria: werkomstandigheden, duurzame materialen, ambities, transparantie, milieuvriendelijkheid, circulariteit en lokaliteit. Uiteindelijk kwamen er uit de selectie merken als New Optimist, ArmedAngels en Thinking Mu, maar ook nog minder bekende namen als het Spaanse Lavandera.

The Sustainable Stop op Modefabriek. Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Voor Monica Lavandera en zakenpartner Mikel Coléra is het de eerste keer dat ze op Modefabriek staan. Als de beurs geen duurzame sectie had gehad, waren ze er niet geweest, vertellen ze. Het tweetal stond gewoonlijk op de duurzamere beurs Neonyt, maar sinds die zich op eindconsumenten is gaan richten, zien veel merken zich gedwongen uit te wijken naar beurzen die nog wel business-to-business zijn. Voor Lavandera en Coléra is Modefabriek een goede gelegenheid om hun merk aan Nederlandse retailers te tonen, gezien het label hier nog geen agent heeft. Ook Thinking Mu is tevreden met een plek op een apart deel van de beurs, al vindt commercieel directeur Eri Velázquez wel dat het platform nog wat opvallender had kunnen zijn: “Zodat retailers er echt niet omheen kunnen.”

In de toekomst wil Krouwels de Sustainable Stop zelf ook graag verder uitbouwen. Ook de de integratie van Fashion Gallery blijft wat haar betreft, evenals de aandacht voor jonge ondernemers.

Voor de wintereditie van 2023 heeft Krouwels alvast weer een extra hal gereserveerd. Ze heeft vertrouwen in de verdere groei van de beurs, zegt ze. “Voordat corona uitbrak dacht ik: hoe lang is de adem van beurzen nog? Er gebeurde toen ook al zo veel online. Maar tijdens de pandemie merkten we toch dat het heel erg van belang is dat je elkaar ontmoet in onze industrie, en dat je producten in het echt kunt zien en voelen,” verklaart ze. “Of iets hard is of zacht, stug of soepel - dat zijn dingen die fysiek ervaren moeten worden. Dus eigenlijk zie ik nu dat die beurzen van levensbelang zijn.”