Modefabriek: ontdek deze nieuwe merken!

Volgende week - 21 en 22 januari 2024 - is het weer tijd voor Modefabriek en doe je inspiratie op voor het winterseizoen 2024-2025. In de RAI in Amsterdam spot je meer dan 380 collecties van Nederlandse en internationale vrouwenmerken, ontdek je de trends en kleuren voor het nieuwe seizoen en doe je tijdens de Talks nieuwe kennis en inzichten op. Modefabriek legt de focus deze editie volledig op vrouwen en brengt niet alleen modemerken, maar ook mooie merken op het gebied van accessoires, skincare en lifestyle. We maakten alvast een selectie van tien merken die dit seizoen hun première op Modefabriek maken.

Responsible Route

Op de Responsible Route met duurzame merken vind je onder andere het Deense luxe modemerk About Aiayu. Kenmerkend zijn de handgemaakte knits en het natuurlijke kleurgebruik. Onlangs is de collectie uitgebreid met op maat gemaakte stukken en uniseks-stijlen. In de ontwerpfilosofie staat een lange levensduur, repareerbaarheid en volledige recyclebaarheid centraal. Ook het Nederlandse vrouwenmerk Lune Active vind je op de Responsible Route. De tijdloze collectie is een mix van sportkleding en daywear. De unieke stoffen zorgen voor een hoge kwaliteit en een luxueus gevoel voor een tijdloze activewear look.

Credits: Modefabriek

Athleisure en feelgood wear

Het Nederlandse Deblon Sports richt zich ook op luxe athleisure met stijlvolle, vrouwelijke ontwerpen en technische functionaliteiten. Zo hebben de stoffen een ondersteunende functie, zijn ze vorm- en kleurvast, sneldrogend, pillen ze niet en hebben ze een UV-filter. De iconische leggings kunnen worden gedragen tijdens het sporten, maar ook in de vrije tijd en in de mix met modemerken. Het Nederlandse 10Days presenteert op Modefabriek het never out of stock programma 10DAYS365: een tijdloos assortiment met comfortabele feelgood essentials die het hele jaar door worden verkocht en niet aan een seizoen vastzitten.

Luxe materialen

De slogan van het Franse merk Caroll is ‘van vrouwen voor vrouwen’. Verwacht een collectie vol vrouwelijke elegantie en een tikje Franse chic. Het merk staat voor kwaliteit, zorgvuldig gekozen stoffen, goede pasvormen en aandacht voor detail. De look is modern, maar ook tijdloos met een focus op stukken als knitwear, suits, jassen en broeken. Ook het Italiaanse Blast-Off gebruikt exclusieve stoffen en materialen om met nauwgezet vakmanschap tijdloze en toch innovatieve items te creëren. Het Deense Americandreams maakt betaalbare knitwear van fijne materialen, waaronder het kleurrijke mohair waar ze bekend mee zijn geworden. De breisels zijn stijlvol en voelen warm en zacht aan op de huid. Ook nieuw op Modefabriek is EMU, dat wereldberoemd is van de laarzen, pantoffels en oorwarmers van schapenvacht en merinoswol. Het Australische merk bestaat al sinds 1994 en laat zich inspireren door het Australische leven en landschap.

Credits: Modefabriek

Duurzame jeans en outdoorkleding

De collectie van het duurzame outdoormerk Cotopaxi (vernoemd naar de vulkaan in Ecuador) is opvallend en kleurrijk, met grafische patronen. De Del Día backpacks zijn uniek omdat het design ervan wordt bepaald door de medewerker die de rugtas met de hand in elkaar zet. We Are Muse brengt trendy en ecologisch verantwoorde jeans en is zeker een bezoekje waard op Modefabriek. De jeans worden gewassen met ozon of met de hand geverfd met minerale kleurstoffen volgens een traditioneel dip-dyeing proces. De gekleurde jeans van dit merk zijn zeker een eyecatcher.

Sla deze merken zeker niet over tijdens je rondje op Modefabriek volgende week.