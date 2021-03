Modefabriek plant terugkeer op 11 en 12 juli en brengt segment voor duurzaamheid terug

Modebeurs Modefabriek plant hun terugkeer. De beurs vindt deze zomer op 11 en 12 juli plaats in de RAI in Amsterdam, zo meldt de organisatie in een persbericht. “Na een uitzonderlijke periode is het deze zomer weer tijd elkaar te ontmoeten en inspireren,” aldus het persbericht.

Waar Modefabriek in het verleden het platform gefocust op duurzaamheid met de naam Mint had, introduceert de beurs nu The Sustainable Stop. Dit platform moet de plek zijn waar verantwoordelijke merken en ‘frisse independent labels’ uit Europa te vinden zijn. De terugkomst van een specifiek segment voor duurzame merken, wordt gedaan omdat ‘technologie en innovatie niet heeft stilgestaan’, aldus het persbericht.

Uiteraard houdt de organisatie de veiligheid en coronamaatregelen in acht. Daarom is ook gekozen voor de Rai, volgens de organisatie dé plek voor een coronaproef modebeurs. “In het belang van al onze standhouders en bezoekers hun welzijn, bouwen wij in samenwerking met het Rai-team een veilige en professionele beurs. Een concreet plan presenteert Modefabriek in de komende maanden oplopend naar het evenement.”

“We kijken reikhalzend uit naar ons event in juli, eindelijk weer verbinden, nieuwe creaties zien, verrast en geïnspireerd raken want ik ben het zat om naar een scherm te kijken. Ik wil, en vast velen met mij, weer stoffen voelen, modellen zien, passen, kopen en verkopen. Er is hoop en deze gloort aan de horizon! Tot in juli!” aldus Caroline Krouwels, directeur Modefabriek, in het persbericht.