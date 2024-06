Nieuw Deens inkoopevent Mandatory CPH: “Er is een behoefte in de industrie voor eerdere events”

Twee beursveteranen bundelen hun krachten om een nieuw inkoopevenement in Kopenhagen te lanceren. Eind juni vindt Mandatory CPH plaats, terwijl pas enkele maanden daarvoor de planning voor het evenement van start ging. FashionUnited spreekt met organisatoren Mads Petersen en Clara Leone, die gezamenlijk zo’n 35 jaar aan ervaring in de modeindustrie hebben met een focus op beurzen.

Petersen en Leone waren lange tijd concurrenten. Petersen werkte meerdere jaren bij de Kopenhaagse beurs CIFF en Leone zat meerdere jaren bij de beurs Revolver. “We kennen elkaar zo’n tien jaar en hebben ook al eens samengewerkt”, zo legt Leone uit. “Er is al langer een wens vanuit de industrie als het gaat om de data van de inkoopbeurzen in Kopenhagen,” zo vertelt Petersen. De beurs CIFF en voormalige beurs Revolver waren altijd aan het begin van augustus te vinden. “Zo ver in het seizoen is het geld van inkopers vaak al uitgegeven. Daardoor is de return on investment voor een stand op een beurs, die vaak tienduizenden euro’s kost, heel laag.” Vaak gaat het dan draaien om netwerken en inspiratie op te doen, in plaats van echt zaken doen en orders schrijven.

Petersen en Leone willen daarom een evenement introduceren aan het begin van het inkoopseizoen, wanneer de budgetten nog niet uitgegeven zijn. “We willen de juiste mensen op de juiste tijd samenbrengen en een modernere insteek geven aan het inkopen.” De timing van het evenement, 26 tot en met 28 juni, is dan ook vlak na de mannenmodeweek in Parijs, zodat bezoekers van buiten Europa makkelijker door kunnen reizen.

Leone verduidelijkt ook dat wanneer orders aan het einde van de zomer worden geplaatst, er ook een kortere tijd beschikbaar is om de items te produceren en op tijd in de winkels te krijgen. Door het inkoopmoment naar voren te halen krijgen merken potentieel ook meer tijd om hun productie te plannen, wat een verbetering is voor het hele ecosysteem.

Mandatory CPH maakt zich op voor debuut in het inkoopseizoen

Mandatory CPH is een evenement op basis van vooraf gemaakte afspraken. Via de website van Mandatory CPH kunnen geïnteresseerden de aanwezige merken zien en al afspraken inplannen. Het merkbeeld van de beurs is ‘contemporary’ en in het mid / high-end segment. Ten tijde van de aankondiging van Mandatory CPH hoopten Petersen en Leone op een honderdtal merken dat zich zou presenteren, maar inmiddels is dat aantal al opgelopen tot 200. Zo zijn er veel Scandinavische merken, maar ook grote internationale merken zoals Scotch & Soda, Veja, Aspesi, Howlin’, Christian Wijnants, Kings of Indigo, Missoni, Edwin, en Filson.

Mandatory heeft echter niet het doel om de grootste te zijn. Leone en Petersen geven aan de beste te willen zijn binnen het stijlsegment. De beste zijn betekent in dit geval: De meeste kwalitatieve handel en gelijkgestemden samenbrengen. De uitstraling van de beurs moet aansluiten bij het soort merken dat op Mandatory CPH staan: contemporary en high-end. Een moderne uitstraling met lage kosten voor de aanwezige merken. Voor de catering van het evenement is een food curator ingeschakeld en al het eten en drinken is gratis voor de merken, maar ook de gasten. “We willen een relaxte sfeer neerzetten. Een gevoel dat men bij ons thuiskomt.” Het evenement is voor bezoekers gratis toegankelijk.

Nieuw handelsevent Mandatory CPH haalt de inkoop in Denemarken naar voren op de kalender

Het evenement richt zich voorlopig eerst op de thuisbasis, Kopenhagen, en de Scandinavische industrie. Dat betekent niet dat er geen andere nationaliteiten zullen verschijnen op de beursvloer, maar er moet eerst een solide basis zijn wil Mandatory denken aan het veroveren van andere markten. Gevraagd naar potentiële Duitse bezoekers nu het Duits beurslandschap zo versoberd is, geeft Leone aan dat ze niet de illusie hebben opeens veel Duitse bezoekers te trekken. “Duitsland heeft een eigen platform nodig voor de inkoop. Natuurlijk zal er wel wat van de Duitse inkopers afreizen naar Kopenhagen, maar dat opeens de hele industrie hierheen komt, zien we niet voor ons.”

De eerste editie van Mandatory CPH staat al bijna voor de deur, maar Petersen en Leone zijn er vrij nuchter onder. “We verwachten niet dat alles perfect gaat de eerste keer. Het is ook iets nieuws, het is een nieuw ritme dat onze industrie eerder de collectie moet gaan verkopen. Het is altijd het moeilijkste om te starten en daarna passen we ons aan. We gaan ons klaar maken voor een editie in januari en daar zullen wat verbeteringen te zien zijn op basis van de zomer-editie. We gaan zien wat werkt en wat niet werkt. Voor ons draait het allemaal om timing en dit is het perfecte moment om te starten.”