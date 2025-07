Nieuwe locatie Modefabriek ademt festivalsfeer op het Hembrugterrein

Damesmodebeurs Modefabriek vindt op zondag 6 en maandag 7 juli plaats op een nieuwe locatie: het Taets Art & Event Park op het industriële Hembrugterrein in Zaandam. Volgens beursdirecteur Caroline Krouwels betekent deze verhuizing niet alleen een andere omgeving, maar ook een vernieuwde opzet van de beurs. Deze is verspreid over meerdere gebouwen en een centraal buitenterrein met volop zitplekken. De nieuwe locatie zorgt voor een uitgesproken festivalachtige sfeer.

In beeld: de nieuwe locatie van Modefabriek

Op het terrein worden vier gebouwen gebruikt, waaronder de robuuste, tweelaagse Muza en de centraal gelegen Studio. De Studio biedt ruimte aan grotere presentaties in een opzet die doet denken aan een warenhuis. Het Muza heeft een meer industriële uitstraling en kleinere stands. Tussen de gebouwen ligt de Event Garden, met foodtrucks, loungespots en zitplekken. In The Spotlight zijn merken te vinden die werken met vintage en upcycling van tweedehands kleding. Ook het bekende Talks Programma heeft een plek op de nieuwe locatie: dit vindt plaats op de begane grond van het Muza. Deze ruimte valt op door zijn grote ramen, die veel daglicht binnenlaten, en door het gebruik van de kleur geel.

Er zijn veel gratis parkeerplekken op het terrein. Credits: FashionUnited

Hal naar de beursvloer 'The Studio' Credits: FashionUnited

De beursvloer 'The Studio' met kledingmerken zoals Mac en Mos Mosh Credits: FashionUnited

Zitplekken. Credits: FashionUnited

Zitplekken en toiletten. Credits: FashionUnited

Eetplekken tussen de stands in op de beursvloer 'The Studio' Credits: FashionUnited

De event garden. Credits: FashionUnited

Bord met informatie over 'The Muza' met twee verdiepingen. Credits: FashionUnited

Het plafond op de begane grond 'The Muza' Credits: FashionUnited

Het natuurlijk licht op de tweede verdieping van 'The Muza'. Credits: FashionUnited

De begane grond van 'The Muza' Credits: FashionUnited

De bovenste verdieping van 'The Muza' Credits: FashionUnited

Een gang van 'Spotlight' naar 'The event garden' Credits: FashionUnited

'The event garden' met zitplekken en diverse eetgelegenheden. Credits: FashionUnited

Zitplekken in de tuin. Credits: FashionUnited

De talks vinden plaats in een lichte ruimte met gele banken op de begane grond van 'The Muza'. Credits: FashionUnited

De ingang naar 'Spotlight' Credits: FashionUnited