Nieuwe mannenmodebeurs onthult naam: Shift

De nieuwe mannenmodebeurs van Nederland maakt de naam en meer details bekend. Shift zal op 26 en 27 januari plaatsvinden in Zaandam en bedient het volledige herensegment, van mode en beauty tot sport en reizen, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De komst van de nieuwe mannenmodebeurs werd eerder deze maand aangekondigd.

Shift is opgericht door de mede-oprichters van gerenommeerde modebeurs Modefabriek en Denim Days, Lucel van den Hoeven en Rick van Rijthoven. Uit de nieuwe informatie blijkt ook dat Rein Noordzij, oprichter van de beurs Nextdoor, zich heeft aangesloten bij het team. De organisatoren willen met Shift het signaal geven dat herenmode in beweging is, zo is te lezen. De nieuwe mannenmodebeurs gaat ‘back to the basics’ en moet fungeren als ontmoetingsplek waar authenticiteit voorop staat.

Naast reguliere beursactiviteiten biedt Shift een interactief programma aan. Zo kunnen bezoekers lezingen en workshops volgen. De mannenmodebeurs richt zich niet alleen op retailers, maar wil ook het winkelpersoneel bedienen. “We willen dat winkelmedewerkers worden geïnspireerd en volledig op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de mannenmodebranche. Dit zorgt ervoor dat zij beter zijn voorbereid en geïnformeerd om de producten in hun winkels te vertegenwoordigen en verkopen”, aldus de organisatoren in het persbericht.

Shift vindt plaats op 26 en 27 januari 2025 - tegelijkertijd met Modefabriek. Waar? Op de evenementenlocatie ‘Taets Art and Event Park’ in Zaandam.