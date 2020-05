Online denimevent Kingpins24 keert terug voor tweede editie

Kingpins24, het online event van denimbeurs Kingpins, keert al snel weer terug. Op 23 en 24 juni zal het digitale evenement zich richten op de Amerikaanse denimindustrie, zo meldt de organisatie in een persbericht.

De organisatie benadrukt dat het niet plaatsvervangend zal zijn voor het geannuleerde Kingpins New York evenement van 2 en 3 juni. Wel richt het zich op de Amerikaanse markt, maar het evenement zal zoals de eerste editie voor iedereen wereldwijd toegankelijk zijn. Een verandering van het concept deze keer is dat leden uit de denim productieketen die niet normaal gesproken exposanten zijn tijdens het New York evenement, kunnen zich wel registreren als online exposant.

Het eerste digitale evenement vond eind april plaats, op dezelfde dagen dat Kingpins Amsterdam plaats zou vinden. Uiteindelijk bekeken 3.500 mensen de livestream, trok de website 10.000 bezoekers en werd de on-demand content op het platform 29.000 keer bekeken. Het concept is voor de tweede editie aangescherpt. De livestream zal minder lang zijn en meer gefocust op webinars, interviews, panels en gesprekken.

“Het zal nooit een Kingpins show vervangen, maar Kingpins24 heeft zich bewezen als een idee waar de denim industrie goed op heeft gereageerd en waardevol vindt,” aldus Andrew Olah, oprichter van Kingpins, in het persbericht.