Ontdek de nieuwste oplossingen om te navigeren door het veranderende retaillandschap op EuroShop 2020

De retailsector doorgaat momenteel een belangrijke periode van verandering. De vraag van de consument verandert voortdurend doordat hij een steeds betere ervaring verwacht, zowel online als in de winkel. De consument verwacht in snel tempo veranderingen en retailers moeten hierop inspelen om in de race te blijven. Wat kunnen bezoekers van Checkpoint Systems verwachten tijdens EuroShop 2020?

Het winkelontwerp naar een hoger niveau tillen

78 procent van de consumenten wil een prettige winkelervaring. Een goed en aantrekkelijk winkel ontwerp heeft een potentiële omzetstijging tot 40 procent. Dit betekent dat een visueel aantrekkelijke en naadloze klantervaring essentieel is voor retailers in het huidige competitieve landschap.

De investering van Checkpoint in onderzoek en ontwikkeling en de voortdurende samenwerking met klanten, leiden ertoe dat we nieuwe ontwerpen voor EAS- & RFID-antennes kunnen aanbieden. Op EuroShop 2020 kunnen bezoekers leren hoe deze nieuwe antennes derving preventie en winkel esthetiek moeiteloos combineren. Het brede assortiment antennes omvat vele variëteiten, van onopvallende antennes bij de entree tot vrijstaande sensoren die op een wand of deur worden gemonteerd. Checkpoint heeft een oplossing voor elk winkel formaat en elke branche.

Omnichannel, transparantie in de toeleveringsketen

In retail is transparantie van de logistieke keten essentieel om een naadloze consumentenervaring te creëren. De opkomst van “omnichannel-retailing” betekent dat consumenten een zeer goede service en een uitzonderlijke mate van personalisatie verwachten. Hoe kunnen retailers dezelfde ervaring creëren in de winkel, online of via een mobiel apparaat?

RFID-gebaseerde oplossingen voor de toeleveringsketen bieden een end-to-end oplossing. Door het opbouwen van een flexibele en collaboratieve toeleveringsketen, kunnen retailers realtime-inzicht krijgen in betrouwbare informatie. Dit vergemakkelijkt intelligent voorraadbeheer en besluitvorming, waardoor de waarde van producten wordt gemaximaliseerd in combinatie met tijdige verkoopkansen.

Ontdek hoe RFID u kan helpen in deze omnichannel retailwereld. Op maandag 17 februari zal LPP, in samenwerking met Checkpoint, de resultaten presenteren van zijn grootschalige RFID-programma. Deze implementatie verbeterde de beschikbaarheid van producten, operationele efficiëntie en de consumentenervaring groeide naar een betere tevredenheid. Kom naar de Retail Technology Stage in hal 6 om 15.40 - 16.00, voor meer informatie. Mis deze geweldige kans niet.

Toonaangevende labelinnovatie

Checkpoints gespecialiseerde team dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van RFID-labeltoepassingen, werkt nauw samen met RFID-chipleveranciers. Op EuroShop 2020 zal Checkpoint de nieuwste RFID-tags en labels presenteren, inclusief duurzame ontwikkelingen en baanbrekende technologieën die de gebruikerservaring verbeteren.

Als grootste fabrikant van RF-labels ter wereld heeft Checkpoint aanzienlijke investeringen gedaan in onderzoek en ontwikkeling, productie, testen en digitaal printen. Checkpoint zal in 2020 het voortouw blijven nemen in labelinnovatie. Kom langs om baanbrekende nieuwe RF-labels te zien die nu productcategorieën kunnen beschermen die voorheen niet effectief konden worden beveiligd.

Faciliteren van een ‘connected store’

”The connected store combineert retail en technologie waardoor de winkelervaring naar het digitale tijdperk wordt gebracht met IoT-technologie (Internet of Things). De softwareoplossingen van Checkpoint helpen retailers hun winkels te monitoren, bewaken en beheren met bruikbare gegevens die hen helpen meer te verkopen en minder te verliezen. De softwareoplossingen van Checkpoint gaan verder dan artikelbeveiliging alleen en zorgen ervoor dat winkels het hele klanttraject kunnen verbeteren. Dit zet zich om in een hogere omzet voor retailers.

Beveiliging van producten in de winkel

Een aantrekkelijke verpakking is een essentieel onderdeel van de marketingmix voor veel consumentenproducten en van cruciaal belang om merken van concurrenten te kunnen onderscheiden. Op EuroShop 2020 zal Checkpoint nieuwe beveiligingsaccessoires presenteren die zijn ontworpen om artikelen die vaak worden gestolen te beschermen zonder de look-and-feel van de producten te beïnvloeden. Van labelinnovaties ontworpen voor elk soort verpakkingsmateriaal tot Alpha High-Theft Solutions, Checkpoint biedt een oplossing voor elk product en verpakkingsformaat.

Mariano Tudela, VP President Sales & Customer Operations EMEA van Checkpoint Systems, zei:

“We begrijpen de complexe uitdagingen waarmee retailers worden geconfronteerd en weten dat er geen eenduidig antwoord is. Op EuroShop zullen we tastbare oplossingen presenteren die retailers zullen helpen om de prestaties te verbeteren en een naadloze consumentenervaring te bieden.”

Bezoekers zijn meer dan welkom om meer te weten te komen over de intelligente retail oplossingen van Checkpoint op EuroShop, Hal 6 stand E23, van 16-20 februari 2020 in Düsseldorf, Duitsland. Tot dan!

Over Checkpoint Systems, Inc.

Als onderdeel van CCL Industries is Checkpoint Systems de enige leverancier van verticaal geïntegreerde RF/RFID-oplossingen voor de retail. Terwijl de vraag van de consument door de technologie buitengewoon snel toeneemt, levert Checkpoint intelligente oplossingen, waardoor de retailomgeving altijd en overal helder en efficiënt is. Door een uniek aanbod van software, hardware, labels, tags en aangesloten cloud-gebaseerde oplossingen optimaliseert Checkpoint retailactiviteiten en efficiency dankzij intuïtieve realtimegegevens in heel de distributieketen en in de winkels. Dit leidt tot een hogere winstgevendheid en een waardevollere klantervaring. De intelligente retailoplossingen van Checkpoint zijn het resultaat van 50 jaar expertise op het gebied van radiofrequentietechnologie, innovatieve diefstal- en dervingpreventie-oplossingen, toonaangevende software, RFID-hardware en uitgebreide labelmogelijkheden om artikelen van bron tot schap te identificeren, te beveiligen en te traceren.

Twitter: @CheckpointSys

Over CCL Industries

CCL Industries Inc. (“CCL”), een wereldleider in speciale labels en verpakkingsoplossingen voor wereldwijde ondernemingen, kleine bedrijven en consumenten, telt ongeveer 19.000 mensen, met 150 productiefaciliteiten in 25 landen op zes continenten. De hoofdkantoren zijngevestigd in Toronto, Canada en Framingham, Massachusetts. Ga voor meer informatie naar www.cclind.com.