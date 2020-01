Pitti Uomo 97: Telfar brengt briljante barok stijl naar Florence

Florence - Telfar Clemens debuteerde zijn nieuwste looks van zijn gelijknamige uniseks merk Telfar donderdagavond in Florence als onderdeel van Pitti Uomo's Special Project. In de Palazzo Corsini in Florence presenteerde hij ‘fluide’ en 'simplex' (een samentrekking van simpel + complex) mode op de catwalk.

De in New York geboren ontwerper combineerde barokke ornamenten en silhouetten met bescheiden materialen en vormen. Modellen wandelen langs een enorme ronde tafel met sporen van een Barokke feestmaaltijd, voordat ze door de grote hallen van de het Palazzo Corsini lopen.

Modellen dragen T-shirts die gevlochten zijn langs de naden en geplooid zoals Victoriaanse nachthemden, met een veter op de borst of sjaal in de nek, taille of bij de kuit. Gequilte pof- of moto-details sieren als een middeleeuws pantser over denim, leer of nylon, terwijl boeren peplums zijn uitgevoerd in fluweel en leer in edelsteen kleuren.

"Telfar Clemens is een van de meest interessante figuren in de hedendaagse scene," zei Lapo Cianchi, directeur van communicatie en speciale evenementen tijdens Pitti Immagine. "Al vijftien jaar lang promoot hij steevast een idee van inclusieve en toegankelijke mode en business, met een project waarin esthetiek, kunst, genderidentiteit en functionaliteit onverwacht met elkaar versmolten zijn. We bieden hem graag de mogelijkheid zich te presenteren aan de Pitti Uomo gemeenschap, en ik ben er zeker van dat het evenement in Florence een verdere betekenis zal geven aan een boodschap die al sterk en levendig is".

In Amerika geboren ontwerper Telfar Clemens schittert tijdens Pitti Uomo

Telfar Clemens richtte zijn gelijknamige merk op in 2005. Geboren in Queens, New York, bracht hij een deel van zijn jeugd door in Liberia, voordat hij met zijn ouders naar de Verenigde Staten verhuisde. Hij begon met het ontwerpen en maken van zijn eigen kleding toen hij nog op de middelbare school zat, omdat hij in de winkels niet kon vinden wat hij zocht.

In 2003 begon de ontwerper zijn eigen collectie van gedeconstrueerde en gereconstrueerde kledingstukken te maken die hij in boetieks in New York in de Lower East Side en Soho verkocht. Tot hij in 2005 zijn eigen modelabel, dat 100 procent uniseks is, Telfar lanceerde. Clemens begon met het showen van zijn collectie in onder andere galeries en clubs in het centrum van de stad.

De ontwerper heeft ook in verschillende musea over de hele wereld geshowd, waaronder het Guggenheim en het New Museum in New York en had een 10 jaar durende tentoonstelling op de IXe Berlijnse Biënnale voor Hedendaagse Kunst. In 2017 won Clemens de CFDA / Vogue Fashion Fund award en zijn kleding wordt nu internationaal verkocht bij winkels als Galeries Lafayette in Parijs en Dover Street Market in Londen.

De in Florence getoonde Telfar AW20-collectie werd gepresenteerd door creatief directeur Babak Radboy en was in samenwerking met Slam Jam.

Volgende week meer over Pitti Uomo editie 97.