Kijken: Stefano Pilati ‘Random Identities’ collectie op Pitti Uomo 97

De iconische Italiaanse modeontwerper Stefano Pilati heeft donderdagavond in Florence zijn solo project ‘Random Identities’ gepresenteerd.

Gasten van de modeshow waanden zich in een surrealistisch decor: The Stazione Leopolda, een van de oudste treinstations uit Florence, was leeg, maar lampen creërden de illusie van een rode rechthoekige box in de ruimte. Wanneer de lichten wit kleuren en diepe cello-akkoorden klinken, showen modellen Pilati’s nieuwste ready-to-wear collectie.

Pilati kondigde zijn nieuwe avontuur Random Identities in 2017 aan via Instagram, na zijn vertrek bij Ermenegildo Zegna in 2016. Volgens Vogue Business heeft Random Identities momenteel 28 verkooppunten wereldwijd.

De eerste twee alinea’s komen uit een aritkel gepubliceerd op FashionUnited.uk van onze Britse correspondent Huw Hughes in Florence.