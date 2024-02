PME Legend: Symbool voor avontuur op de Carrièrebeurs

Het "Work in Fashion"-evenement, een integraal onderdeel van de Carrièrebeurs op 22 en 23 maart 2024 in RAI Amsterdam, staat voor de deur en biedt de kans om diep in de wereld van een merk te duiken dat symbool staat voor vrijheid en avontuur: PME Legend. Als het vlaggenschipmerk van het bedrijf Just Brands nodigt PME Legend talenten, die op zoek zijn naar nieuwe professionele uitdagingen, uit om hun diverse carrièremogelijkheden te ontdekken.

Icoon van de mannenmode

Sinds de oprichting in 1992 heeft Just Brands zich met PME Legend ontwikkeld tot een toonaangevende speler in de wereld van premium jeans en casual kleding voor mannen in de Benelux en Duitsland. PME Legend is geïnspireerd op de extreme, veeleisende omstandigheden waarin cargo piloten hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren met klassieke Amerikaanse propellervliegtuigen. Deze authentieke cargo heritage zie je terug in elke collectie. De bedrijfswaarden zijn gebaseerd op ethische normen, respect voor het milieu en een bedrijfscultuur waarin transparantie en gezamenlijke inzet centraal staan.

Werken bij PME Legend: Ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling

De bedrijfscultuur bij Just Brands, en in het bijzonder bij PME Legend, kenmerkt zich door een omgeving die creativiteit en individuele ontwikkeling sterk bevordert. Medewerkers worden aangemoedigd om creatieve paden te verkennen, of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe visuele concepten voor winkels of het creëren van onderscheidende merkervaringen. Hier heerst dagelijks een dynamische werkomgeving waarin het stimuleren van ondernemerschap en het prioriteren van persoonlijke groei vanzelfsprekend zijn.

Medewerkers vinden hier niet alleen een plek voor hun professionele ontwikkeling, maar ook de kans om deel uit te maken van een merk dat zich onderscheidt door authenticiteit en sterke klantenbinding. Door de presentatie in eigen winkels en via innovatieve shop-in-shopconcepten wordt de uniekheid van elk merk onder het dak van Just Brands optimaal benadrukt.

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden die het bedrijf biedt op de Carrièrebeurs en beleef met PME Legend een vliegende start van je carrière in de modewereld.