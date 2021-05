Septembereditie modebeurs Momad wordt ‘hybride’ evenement

Momad Madrid, de Spaanse beurs voor mode, textiel, schoenen en accessoires, keert op 17 september terug met een hybride editie. Een fysieke beurs wordt gecombineerd met een online platform, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

De beurs loopt van 17 tot 19 september 2021 en ‘weerspiegelt de terugkeer naar face-to-face activiteit van een sector die zwaar getroffen is door de pandemie’, aldus de organisatie. In evenementencentrum Feria de Madrid, eigendom van beursexploitant IFEMA, wordt een fysieke beurs gehouden. “Het is tijd voor de industrie om elkaar te ontmoeten en synergieën te genereren,” aldus Momad-directeur Julia González in het persbericht.

Parallel met de fysieke beurs zijn er online evenementen op het digitale platform LiveConnect. Om wat voor evenementen het precies gaat, wordt in het persbericht niet vermeld.

Ook andere modeweken en -beurzen in het najaar vinden weer fysiek plaats - of in elk geval gedeeltelijk, waaronder Copenhagen Fashion Week, modebeurzen CIFF en Revolver, en de juni-edities van Pitti Immagine.

Momad wordt georganiseerd door IFEMA en valt samen met Mercedes Benz Fashion Week Madrid en de vakbeurzen Intergift, Bisutex en MadridJoya.