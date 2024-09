Summum staat bij Who’s Next Fair, 8- 10 september

Het nieuwe 2025 lenteseizoen is van start gegaan bij Summum met Italiaanse flair : soft neutrals, mimosageel, powder blue en blush pink vormen het palet voor een collectie met zomerse linnen-blend pakken, luxe lace bloesjes en crafty details.

Credits: Summum

Who’s Next Fashion Fair

Summum presenteert de nieuwe Spring 2025-collectie op Who’s Next Fashion Fair op 8, 9 en 10 september, onder het genot van drankjes en bites met Siciliaanse flair. Bezoekers worden uitgenodigd om aan te komen waaien, en kunnen rekenen op een warm onthaal.

Summum’s positionering in de Franse markt

FashionUnited sprak kort met Lars Gelling, Commercieel Directeur Wholesale bij Summum. Gelling is al bijna 19 jaar betrokken bij het bedrijf en heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei, zowel nationaal als internationaal. Onder zijn leiding is Summum sterk gegroeid op het gebied van export, met een stevige aanwezigheid in onder andere Duitsland, Frankrijk en België, en een netwerk van 20 agenten en distributeurs.

"We staan al een paar jaar op de Who's Next beurs in Parijs, zowel in de zomer als in de winter. Het is een enorm belangrijke beurs voor ons," zegt Gelling. "De beurs trekt niet alleen bezoekers uit heel Frankrijk, maar ook uit internationale markten zoals Japan. Veel van onze klanten komen specifiek naar deze beurs om bestellingen te plaatsen."

Showroom Amsterdam Credits: Summum

Summum heeft mooi succes in de Franse markt, met twee toegewijde agenten die het noorden en zuiden van het land bedienen, en relaties met zo'n 130-140 boetieks. Dit zijn vooral hoogwaardige, onafhankelijke boetieks in zowel kleinere als grote, en lokale en meer toeristische plekken. Het merk blijft uitbreiden en heeft ambities om verder door te groeien in boetieks en grotere department winkels.

Naast hun groothandelsactiviteiten in het buitenland, heeft Summum ook 10 eigen brandstores binnen Nederland, met een nieuwe locatie die binnenkort in Zwolle zal openen, wat wederom nog een stap in de groei van het bedrijf markeert.