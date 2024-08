FashionUnited’s bezoek aan het Summum hoofdkantoor

Karakteristieke Italiaanse muziek, gemengd met de geur van espresso, hing tussen de olijfbomen op de binnenplaats van het Summum Hoofdkantoor in Amsterdam. Zo werd FashionUnited op 8 juli ontvangen bij Summum om de nieuwste Spring 2025-collectie te ontdekken. Doordrenkt met Siciliaanse sfeer, nam Summum FashionUnited mee in de creatieve visie en het volledige designproces van de Summum-collecties.

Rondleiding door de showroom

Een uitgebreide Italiaanse lunch werd vervolgd met een intieme en gedetailleerde rondleiding door de showroom van Summum. De moderne ruimte hing vol met de nieuwste Spring 2025-collectie: een zee van verschillende stijlen, zomerse kleuren en doordachte accenten. Omdat de collectie werd gepresenteerd in Summum's eigen, grotere showroom, kon het volledige assortiment met alle leveringen en kleuren worden bekeken. De collectie, geïnspireerd door de kleuren en het zonovergoten landschap van Sicilië, richt zich op rijke details, borduurwerk en diverse texturen. In de typische Summum-stijl is er weer veel aandacht voor rijke prints, het vertrekpunt voor Summum-designers.

Filosofie: voor vrouwen, door vrouwen

Naast het gebruik van prints werd tijdens de rondleiding een belangrijk punt duidelijk: Summum is ontworpen voor vrouwen, door vrouwen. Kleding moet comfortabel zitten, er mooi uitzien en flatterend zijn. Voor de werkende, drukbezette vrouw heeft het geen zin om een mooie jurk aan te hebben als je er niet mee op de fiets kunt springen, toch? Deze gedachte komt naar voren in alle Summum-collecties. Het is dan ook fijn dat het designteam van Summum nauw samenwerkt met een atelier om de hoek, waar de samples worden gemaakt. Hierdoor is het een dynamisch en actief ontwerpproces, waarbij de samples uit het atelier komen en het Summum-team direct de draag- en testfase in kan gaan. De dames ontdekken snel welke ontwerpen goed meewerken met het lichaam en een actief leven, en welke misschien niet. Met veel enthousiasme werd FashionUnited meegenomen in de denkprocessen achter verschillende blouses, cargobroeken, vesten en schoenen die deel uitmaken van het brede scala aan Spring 2025-stijlen.

Het ontwerpproces van Summum

Aanwezig in de showroom was ook een van de patroonmakers van Summum, die vanuit een technische invalshoek het ontwerpproces toelichtte. Zittend aan een grote tafel vol designtekeningen, rollen stof en kleurenkaartjes, legde ze uit dat de prints en de kwaliteit van de stof centraal staan bij het ontwerpen van nieuwe stijlen. Bij Summum dienen de stoffen als vertrekpunt, waaruit de silhouetten en stijlkenmerken worden bepaald. In plaats van standaard silhouetten te gebruiken die in verschillende prints worden uitgevoerd, vormen de prints bij Summum juist de basis. Met behulp van een digitaal patroonprogramma werd laten zien hoe de patroonstukken digitaal op de rol stof worden geplaatst. Dit zorgt voor optimale plaatsing van de print op het kledingstuk, waardoor tijd, kosten en materiaal worden bespaard.

Ode aan het Italiaanse landschap

Naast de aandacht voor ontwerpprocessen kwam de doordachte en ode aan het thema van het Italiaanse landschap in alles naar voren op het Summum-kantoor. Dit gold ook voor de groot afgebeelde campagneshoot, die plaatsvond in Pantanello, Sicilië. FashionUnited kreeg het verhaal te horen over de samenwerking met een olijfgaard, waarvan flessen olijfolie op de bar stonden en werden meegegeven in een goodiebag. Tijdens de zoektocht naar een geschikte locatie stuitte het Summum-team op een olijfgaard en olijfolieproducent gevestigd in een oude villa in het Italiaanse landschap van Pantanello, wat een perfecte sfeer leek voor de campagne. Na correspondentie met de olijfgaard bleek dat deze door een Nederlandse familie werd gerund. Zo ontstond een fijne band tussen het Summum-team en de mensen op locatie, wat leidde tot een rondleiding op het erf, uitgebreid Italiaans dineren, en de eventuele samenwerking met de olijfolie die werd ontvangen door FashionUnited en bezoekers. Zo kregen bezoekers een waar kijkje in de menselijkheid en samenwerkingen die een collectie en sfeer zo compleet maken.

Een sfeervolle dag

Dit jaar legde Summum de focus op het volledig omarmen van het Siciliaanse thema van de Spring 2025-collectie op hun kantoor. Voorzien van hapjes, drankjes en een sfeervolle ambiance konden FashionUnited, inkopers en vertrouwde klanten uitgebreid de tijd nemen om de collectie te bekijken en in gesprek te gaan met Summum, zonder de drukte en prikkels van een beursvloer. De collectie, de inspiratie en het creatieve proces kwamen op deze manier helemaal tot hun recht.

