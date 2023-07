Swimwear is goud waard bij de swimwear beurs Curve voor SS24

Professionals uit de industrie zijn het erover eens dat de badmodemarkt booming is. De beurs Curve in Parijs, waar swimwear, strandmode en resortwear voor SS24 wordt gepresenteerd, en Interfilière in Parijs, waar producten voor FW24/25 en restock voor SS24 wordt getoond is hier een perfect voorbeeld van.

Als we ons richten op de badmodemarkt zoals vertegenwoordigd door de textielbeurs (Interfilière) en de beurs voor eindproducten (Curve), is dat niet vanwege het gewicht ervan, maar door de totale omzet. Ter vergelijking: in Frankrijk kochten consumenten 315,5 miljoen badpakken, vergeleken met 2,716 miljard euro aan lingerie. [Bron: Kantas, een cijfer dat sinds 2013 stabiel is gebleven en zelfs stijgt, aangezien Kantar sinds 2018 geen rekening meer houdt met strand- en resortwear.]

Lingerie omvat twaalf procent van de bestedingen van vrouwen, terwijl swimwear slechts 1,6 procent van de bestedingen omvat. De reden dat we ons richten op dit segment: de industrie is het erover eens dat ‘alles tiptop in orde is’ wat betreft de badmodemarkt.

Maillot de bain Les Waves Beeld: Eigendom van Curve

Curve Paris en Interfilière Paris brengen 37 exposanten in swimwear, strandmode en resortwear (36 procent lingerie, 27 procent accessoires) samen, vergeleken met tien procent in januari. “Met 15.000 bezoekers is de show van januari, waarvan negentig procent gewijd was aan lingerie, dé benchmark in de wereld”, vertelt directeur Matthieu Pinet. “Er zijn geen andere, behalve Curve New York, die ook tot WSN Development behoort.”

”In lingerie”, voegt hij eraan toe, “worden we niet uitgedaagd, in tegenstelling tot swimwear, waarvoor er andere shows in de wereld zijn (Miami Swim Week, Cabana Miami Beach) en Mare di Moda voor de upstream. Deze sector is concurrerend omdat het praktisch gezien niet zo moeilijk is om een zwempak te maken. Vroeger waren er specifieke spelers voor iedere afdeling. Vandaag de dag overtuigen de communicerende vaten men ervan dat het aandeel van swimwear in het aanbod van de grote lingeriemerken zal toenemen.”

De badmode-, strandkleding- en resortkledingmarkt zit in de lift

Curve juli 2023. Beeld: F Julienne

En terecht, want volgens analist ResearchandMarkets.com zou de internationale markt groeien van 22,6 miljard dollar in 2022 tot 28,84 miljard dollar in 2027, een jaarlijkse groei van 6,38 procent. Genoeg om het enthousiasme van de belangrijkste lingeriespelers weer aan te wakkeren, die momenteel slechts twee tot acht procent van hun omzet aan badmode besteden, blijkt uit informatie verzameld op handelsbeurzen.

Er zijn veel redenen voor deze opleving. Om te beginnen is wellness (goed voor je lichaam zorgen) een trend. Volgens het rapport Outdoor Participation kozen in 2018 in de VS ongeveer 27,58 miljoen mensen voor zwemmen als fitnessroutine, wat op zijn beurt de verkoop van sportbadmode stimuleerde. De Chinese markt wordt gedreven door de enorme bevolking die gepassioneerd is door watersporten, die in China worden beschouwd als de beste vorm van lichaamsbeweging.

Zwempak Analina Beeld: Eigendom van Curve

Aan de andere kant, na twee jaar opgesloten te hebben gezeten (en nog langer voor Azië), is de hele bevolking erop gebrand om te reizen. Bagageafhandelaars boeken record omzetten, vliegtuigen zitten vol en de badmodemarkt zit in de lift. Volgens gegevens van Kantar groeien Franse merken met dubbele cijfers, met een wereldwijde verkoop van 232 miljoen euro aan damesproducten in 2022 (+13,1 procent ten opzichte van 2021) en 83,5 miljoen euro aan herenproducten (+25,4 procent ten opzichte van 2021). Deze percentages moeten in perspectief worden geplaatst, aangezien reizen in 2021 nog beperkt was.

Last but not least verovert resortkleding, vaak aangeduid als de "bikini apéritivo", waaronder strandkleding valt die geschikt is voor feestjes op het strand, in de stijl van Miami, Ibiza, Portofino Riviera of het jetset Saint-Tropez, een plaats in de zon. Gepopulariseerd door luxemerken en hun cruisecollecties, voldoet deze kledingstijl aan de verwachtingen van een klantenkring die niet altijd kan gaan zwemmen, maar het heeft ook een ander voordeel (bij wijze van spreken): de prijzen zijn hoger en de marges zijn dus hoger, vergelijkbaar met die van loungewear of activewear.

Stand Lunab, Curve juli 2023 Beeld: Photo : F Julienne

Een show met uitgebreid aanbod om kopers van conceptwinkels te strikken

Betere marges? Dit is genoeg om nieuwe distributeurs aan te trekken, vooral omdat lingeriespeciaalzaken in Frankrijk het al enkele jaren moeilijk hebben. De evolutie van de consumenten en het in vraag stellen van de genders nodigen ons uit om de traditionele patronen te herdenken en nieuwe winkels te bedenken.

Om het spel te veranderen, surfen de organisatoren op hetzelfde credo als dat van Who's Next, waarvoor ze ook verantwoordelijk zijn: het aanbod moet worden verruimd om het open te stellen voor winkels die lingerie of badmode presenteren in een conceptuele omgeving. Bijgevolg stellen verwante accessoiremerken (schoenen, juwelen, hoeden, enz.) tentoon om deze nieuwe perspectieven te openen: 23 Degrés, Camalya, Bagt'elle (groothandel), Hypnochic, enz.

Chapeaux Hypnochic Beeld: Eigendom van Curve

Visières 23 Degrés Beeld: Eigendom van Curve

”Dertig procent van de nieuwe bezoekers komt uit het Who’s Next database”, aldus de directeur. “Deze ontwikkelingen betekenden dat we het evenement in juli opnieuw moesten organiseren en het een nieuwe dynamiek moesten geven. De merken waren een beetje beledigd dat de januari-editie was uitgesteld tot juli 2022. Ik ben naar ze toe gegaan en heb ze verteld dat we elkaar nodig hadden. Als deze show zou verdwijnen, zou de hele branche bedreigd worden."

Het resultaat : Het resultaat: een stijging van 35 procent in de bezoekersregistratie en, vanaf de eerste halve dag (zondag 2 juli 2023), een cijfer gelijk aan de eerste dag van de show in juni 2022. Dit betekent naar schatting 5.000/6.000 bezoekers voor 135 exposanten van eindproducten (vergeleken met 250 in januari) en 190 op Interfilière.

Lente/zomertrends 2024: Zolang we maar stralen

Zwempak Flowher Beeld: Eigendom van Curve

Pamela Anderson kan haar rode eendelige stuk opbergen en vrouwen kunnen hun tijdloze zwarte zwemkleding inruilen (bikini's zijn goed voor meer dan tweederde van de verkoop), want de trends voor zomer 2024 laten een tendens zien naar felle prints, dieren- of bloemmotieven en glinsterende stukken in gouden of zilveren kunstleer. "We hebben altijd flitsende prints en pailletten uitgebracht, maar dit seizoen gaan we met de stroom mee," zegt Annalisa Cristiani op de drukke stand van Lior (Interfilière). "Vroeger deden we lingerie, maar er zijn steeds minder prints in die sector." Met een breedte van 145 cm en prijzen van rond de 15/16 euro per meter (afhankelijk van hoeveelheden), spreekt Lior vooral luxemerken en Russen aan, voor wie het bedrijf exclusieve ontwerpen aanbiedt.

Stand Lior, Curve juli 2023 Beeld : F Julienne

Onder de toonaangevende labels op de show waren Goldbergh, met een sculpturaal gouden eendelig zwempak. Of Melissa Odabash, met een reeks badkleding en accessoires zoals slippers, hoeden en clutches.

Stand Goldbergh, Curve juli 2023 Beeld: Photo : F Julienne

Stand Melissa Odabash (UK), Curve juli 2023 Beeld: F Julienne

En dan is er nog Lenny Nemeyer die dertig jaar geleden werd opgericht door de vrouw en de neef van wijlen architect Oscar Nemeyer - de nummer één in Brazilië. Het bedrijf heeft zelfs de opdracht gekregen om de shirts van het nationale team voor de Olympische Spelen van 2024 te ontwerpen. Met prijzen die rond de 300 euro schommelen (terwijl het gemiddelde winkelmandje van een Franse vrouw 30,12 euro is. Bron: Kantar), is dit merk vooral aantrekkelijk voor de Zuid-Europese markt (Griekenland, Turkije, Italië, Spanje, Côte d'Azur), waar vrouwen gewend zijn om hun badkleding te kopen.

Zwempak Lenny Nemeyer Beeld: Eigendom van Curve

Ook de Chantelle-groep moet benoemd worden. Deze groep investeert in inclusieve mode met een origineel voorstel, bekend gemaakt op Curve, gericht op het vernieuwen van het succes van de best verkopende SoftStretch onderbroeklijnen. Chantelle Pulp is een swimwearlijn van polyester die zich aanpast aan alle lichaamsvormen en is verkrijgbaar in vier kleuren: oranje, groen, blauw en zwart.

Stand Chantelle, Curve juli 2023 Beeld: F Julienne

Beeld: Chantelle Pulp

Synthetische zwemkleding vraagt naar duurzame strandkleding

Kan strandkleding zich aanpassen aan de veranderende vraag naar milieuvriendelijkere materialen? Dit is een zeer actueel onderwerp. Wedden dat de technologie in staat is om de polyester dat gerecycled is uit zeeafval te gebruiken in badmode? Peulh Fulaini doet dat bijvoorbeeld al.

Ook al bestaat helaas maar 10 procent van alle vezels uit deze beroemde plastics die in zee of op stranden worden verzameld, dit initiatief verdient het om genoemd te worden nu er nog één dag over is om naar Hal 5 van het expositiecentrum Porte de Versailles te gaan.