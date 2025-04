Terugblik: Work in Fashion op de Nationale Carrièrebeurs 2025 een groot succes

Op 24 & 25 maart 2025 vond de tweede editie van Work in Fashion plaats tijdens de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam. Met ruim 14.500 bezoekers trok het event opnieuw een recordaantal jonge talenten, studenten en starters en professionals die ook op zoek zijn naar een toekomst in de Retail – mode-industrie.

In samenwerking met partner FashionUnited werd een bruisend modeplein neergezet, waar bezoekers in gesprek konden met toonaangevende merken, konden deelnemen aan inspirerende talks en zich lieten stylen of professioneel fotograferen.

De sfeer? Energiek, creatief en vol ambitie.

Work in Fashion 2025 bewees opnieuw dat mode en carrière een krachtige combinatie zijn.

VanHaren - Mark Schoen: "Een goede ervaring, we hebben al een aantal kandidaten waar we mee verder gaan, dus positief!"

Norah – Danique Dannis Goed bedacht het Match&Meet concept. Mensen die zichzelf een match vinden, kwamen echt langs.

HUGO BOSS – Marcella Cabrera: "Ik was verrast hoe mooi de organisatie is, alles is tiptop en ook de hoeveelheid mensen die er rondlopen. Eigenlijk is alles perfect!"

De volgende editie

De volgende editie staat gepland op 24 & 25 april 2026, mis het niet!

Voor meer informatie, mail naar: romy@memory.nl