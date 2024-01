Trends, brands, specials & talks op Modefabriek!

Nog een paar dagen: op 21 en 22 januari is het eindelijk tijd voor de wintereditie van Modefabriek in Amsterdam. Het programma is rond en exposanten staan te trappelen om hun nieuwe collecties te presenteren. Bereid je goed voor op je beursbezoek en check de brandlist en het volledige programma. Want Modefabriek is één grote trendmonitor.

Spotlight: labels met een unieke boodschap

Modefabriek presenteert deze editie bijna 400 merken, met de nadruk op vrouwen. En niet alleen op het gebied van kleding, maar ook voor accessoires, skincare en lifestyle. Volledig nieuw is de area Spotlight: een universum met 30 verfrissende fashion- en lifestylemerken. Van skincare tot size-inclusive merken en activewear. Je spot hier mooie merken met een unieke boodschap zoals DYO, Nobody has to know, Affêre, Maniac Nails, Old Habits Die Hard, Maud Woltman, Mani, SEC Jewelry, Studio EVA D. Nanette Lindeman, Lingua Planta, By Goldiie, Annalie van Doorn, Savara intimates, Floria Collective en Mani.

Credits: Modefabriek

Ontdek de 4 grootste FW24/25 trends op het Trendforum

Het Trendforum is dit seizoen vernieuwd en verplaatst naar een centrale plek op de beursvloer. Wat niet is veranderd, is de inspiratie die je hier opdoet rond trends, kleuren, materialen en silhouetten voor het nieuwe winterseizoen. Het Trendforum wordt samengesteld door Modefabrieks creatief directeur Caroline Krouwels en het team van het internationaal gerenommeerde View Magazine. Je bent in één keer op de hoogte van de vier grootste trends voor winter 2024-2025: ‘Somatics’, ‘Oddities’, ‘Gravitas’ en ‘Rare earth’.

Credits: Modefabriek

Inspirerende ondernemers vertellen tijdens Talks

In de Talks word je bijgepraat en geïnspireerd door andere fashion professionals, waarbij de aandacht deze keer op inspirerende ondernemers gericht is. Je kunt kiezen uit vijf sessies of ze allemaal meepakken. Laat je inspireren door het verhaal van de oprichters van rental platform Rerun en ontdek de benefits van green fashion bij Chanel Trapman van mumster en Anne Thorsø Sørensen van Kintobe. Laat je bijpraten door social media expert Pelpina Trip over het maken van goede video’s voor je social media-accounts, en door creative consultant Carmen Hogg en fotograaf Coco Olakunle over verschillende collabs die je als retailer kunt doen. Uiteraard is trendforecaster Jan Agelink ook weer van de partij met zijn Trend Talk.

Credits: Modefabriek

Responsible Route

Nieuw dit seizoen op Modefabriek is de Responsible Route: een route die je gidst langs merken die actief verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten om hun negatieve impact te verminderen. Op deze manier laten we zien hoe mode en verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Je ontdekt hier meer dan dertig merken die hun verantwoordelijkheid nemen, zoals Alchemist, Ecoalf, Ischiko, Marc O'Polo, Mos Mosh, MSCH Copenhagen, Aiayu, DEHA en O My Bag.

Credits: Modefabriek

Maak kennis met (en shop bij) The Next Closet

Neem ook een kijkje in de pop-upshop van vintage platform The Next Closet met tweedehands kledingstukken van midpriced brands en high-end ontwerpers. Denk aan merken als Isabel Marant, Daily Paper, Dior, Bottega Veneta, The Frankie Shop, Burberry, Tommy Hilfiger, Gauge81, All Saints, IRO en Filippa K. Wie weet koop je hier die vintage schatten en collectors items die nog op je verlanglijstje staan. Bovendien kun je hier kennis maken met de mensen achter The Next Closet, die ook retailers willen inspireren om te hergebruiken wat al is geproduceerd. Hun nieuwste concept biedt een full-service resale programma voor retailers.

Credits: Modefabriek

Boetieklabels spotten op The Fashion Gallery

Ook deze editie is The Fashion Gallery weer present op Modefabriek. Kom langs en ervaar de nieuwste trends, mooiste silhouetten en collection pieces van prachtige boetiekmerken gepresenteerd rondom The Fashion Gallery Bar, waar mode, coffee & drinks en professionals elkaar ontmeoten. Met merken als Femmes du Sud, Ellen Beekmans, Alchemist, Dutchess, K&J, Americandreams, Devotion Twins, Sand Copenhagen en Heyanno by Mos Mosh.