Van Mocha Mousse tot de Balloon-fit jeans: de klassieke herfst/winter 2025/26-trends op de Nederlandse vrouwenmodebeurs Preview Women

Van de warme kleur Mocha Mousse tot de comfortabele Balloon-fit jeans: klassieke items domineren de beursvloer van Preview Women in Nieuwegein. FashionUnited sprak met tientallen standhouders over hun verwachtingen voor het herfst/winter 2025/26-seizoen. Vol enthousiasme wijzen zij de trends en key-items aan die dit seizoen de toon zullen zetten.

Mocha Mousse: de trendkleur van 2025

De Pantone-kleur van 2025, Mocha Mousse, is een opvallende trend op de beursvloer. "Er worden rekken vol items in deze kleur ingekocht," zegt een enthousiaste vertegenwoordiger van het merk Nümph. Ook de merken The Tiny Big Sister, Mbym, Club L’Avenir, Soft Rebels, Viveh en Gestuz verwachten veel van deze klassieke bruine tint.

Een vertegenwoordiger van Soft Rebels wijst deze blouse in de kleur Mocha Mousse aan als favoriet Credits: Soft Rebels

“Mocha Mousse is het nieuwe zwart,” aldus een vertegenwoordiger van Soft Rebels. Op de beursvloer zie je deze warme, aardse kleur overal terugkomen, in suède sets, broeken, lange jurken, tassen, schoenen, pufferjassen en nog veel meer.

Een puffer jacket in de trendkleur Mocha Mousse Credits: Mbym

De comfortabele balloon-fit jeans

Spijkerbroeken blijven populair, maar er is één model dat favoriet is bij de standhouders op Preview Women: de balloon-fit jeans. Dit model heeft een losse pasvorm rond de heupen en dijen, die naar de enkels toe taps toeloopt, wat zorgt voor een ballonvormig effect. De ruime pasvorm rondom de bovenbenen maakt deze jeans comfortabel en stijlvol.

De balloon-fit jeans Credits: Homage

"Nederlandse vrouwen houden van comfort. Een jeans moet daarom vooral lekker zitten," zegt een vertegenwoordiger van het merk Nümph. "Hoewel high fashion vaak beweert dat skinny jeans terugkomen, zien wij nog steeds een grotere vraag naar wijdere modellen," voegt een vertegenwoordiger van Nous Sommes Labels toe. "Onze 'Leila' balloon-leg jeans wordt al jarenlang goed verkocht," zegt een vertegenwoordiger van Kings of Indigo.

Een vertegenwoordiger van Kings of Indigo: "Onze 'Leila' balloon-leg jeans wordt al jarenlang goed verkocht" Credits: Kings of Indigo

De preppy look

Het is officieel: de preppy look, die zijn oorsprong heeft in klassieke schooluniformen en de Amerikaanse Ivy League-stijl, heeft zijn weg gevonden naar de Nederlandse damesmode. Vooral het overhemd met kraag wordt door standhouders van Preview Women gezien als essentieel voor het aankomende winterseizoen.

Een wit overhemd met kraag en spencer (trui zonder mouwen) Credits: Gestuz

Daarnaast zijn polo- en rugbyshirts populair. Deze shirts, vaak gestreept of met een contrasterende kraag, voegen een sportieve flair toe aan de outfit. “De focus ligt op het creëren van een sportieve uitstraling door layering," deelt een vertegenwoordiger van Gestuz met FashionUnited. Ook de standhouders van de merken The New Society, Karen by Simonsen, The Tiny Big Sister en Nous Sommes Labels wijzen polo- en rugbyshirts aan als favorieten.

Een vertegenwoordiger van het merk The Tiny Big Sister verwacht veel van de preppy look Credits: The Tiny Big Sister

De preppy look ontmoet Mocha Mousse bij Gestuz Credits: Gestuz

Korte jasjes

Korte jasjes zijn dit seizoen een grote trend bij standhouders van merken zoals Mbym, The Tiny Big Sister, A-view, Silvian Heach, Soft Rebels en Homage. Zij verwachten veel van jassen zoals de pufferjack, leren bikerjack, lammy coat, waxjas en stijlen geïnspireerd op de klassieke Chanel tweedjas. “Je ziet veel influencers die dit stoere model dragen,” zegt een vertegenwoordiger van Soft Rebels over de populaire waxjas.

Een vertegenwoordiger van Homage ziet potentie in korte jassen Credits: Homage

“Je ziet veel influencers die dit stoere model dragen,” zegt een vertegenwoordiger van Soft Rebels over de populaire waxjas. Credits: Soft Rebels

Jas van nepbont met dierenprint

Naast korte jasjes wijzen standhouders ook jassen van nepbont met dierenprint aan. Het is geen verrassing dat de dierenprintjas populair is. Deze trend combineert luxe en comfort, wat aantrekkelijk is voor modebewuste consumenten. Ontwerpers zoals Chloé, Miu Miu en Gabriela Hearst hebben deze esthetiek omarmd op recente modeshows. “Deze dierenprintjas van nepbont is echt een eyecatcher,” deelt een vertegenwoordiger van A-View met FashionUnited.

Een vertegenwoordiger van A-View verwacht veel van de trend jas met dierenprint in nepbont Credits: A-View

Daarnaast is er een groeiende belangstelling voor duurzame alternatieven in de mode-industrie. Het gebruik van imitatiebont en diervriendelijke materialen speelt in op deze trend, wat de populariteit van deze jassen op de beursvloer vergroot.

Op de beursvloer van Preview Women zijn talloze jassen te zien die de vacht van dieren imiteren Credits: Mbym

Preview Women: Vrouwenmode blijft klassiek

De trends op de Preview Women in Nieuwegein voor herfst/winter 2025/26 benadrukken dat de Nederlandse vrouwenmode zijn klassieke basis behoudt. Denim is nog altijd een grote favoriet, terwijl jassen met dierenprints ook dit seizoen populair blijven. Standhouders signaleren dat consumenten nog steeds verlangen naar vertrouwde mode-items, zoals jeans, maar tegelijkertijd openstaan voor subtiele vernieuwingen en frisse interpretaties van deze klassieke stukken.