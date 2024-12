Gespot op de catwalk: Mocha Mousse, de kleur van het jaar 2025

Dit jaar zijn suède tassen en jasjes niet aan te slepen, met chocoladebruin en cognac als trendkleuren. Volgens Pantone gaan we volgend jaar vooral een andere kleurschakering zien. Mocha Mousse, een zachte middenbruine tint met een vleugje nude en perzik roze, is door het kleureninstituut uitgeroepen tot kleur van het jaar 2025.

Pantone Color of the Year 2025: Mocha Mousse Credits: Pantone

Traditiegetrouw presenteert FashionUnited u een ‘gespot op de catwalk’ artikel.

Volgens toonaangevende modeontwerpers en -merken werkt Mocha Mousse uitstekend voor maxi-jurken zoals de romantische uitvoeringen van Rosey Aphrodina en Chloé. Ook zien we de nieuwe trendkleur in silky materialen bij Jacques Wei, Dries van Noten, Carolina Herrera en Balmain en jacquard stoffen zoals bij Etro, Sarawong en Asiyam. Voorts zien we mokkabruin in mode met retro vibes van Prada, Emporio Armani en Etro en last but not least veelvuldig in leren schoenen en accessoires van onder meer JW Anderson, Miu Miu, Le Silla, Giuseppe Zanotti, Prada, Pollini en Zimmerman.

Hier komen de foto’s:

Rosey Aphrodina SS25 Bridal, Helmsted SS24 Ready to Wear, Sarawong FW24 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Balmain SS25 Ready to Wear, Dries van Noten SS25 Ready to Wear & Dries van Noten Ready to Wear SS25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Jacques Wei FW24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Asiyam OFF25 Resort Women, Etro OFF25 Pre-Fall Women, Dries van Noten SS25 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Chloé Ready to Wear Fall Winter 2024 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Self Portrait SS25 Ready to Wear, Fiorucci SS25 Ready to Wear, Shiatzy Chen SS25 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Rokh SS25 Ready to Wear, Peter Do SS25 Ready to Wear & Peter Do SS25 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Albus Lumen Albus Lumen OFF25 - Resort Women & Chanel OFF25 - Pre-Fall Women Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Emporio Armani SS25 Menswear, Etro OFF25 Pre-Fall Women, Prada SS25 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Hervé Léger OFF25 Pre-Fall Women, Ralph Lauren FW24 Ready to Wear, Chanel FW24 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Versace SS25, Victoria Beckham FW24 Ready to Wear & Niccolò Pasqualetti SS25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gabriela Hearst SS25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

JW Anderson SS25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Miu Miu SS25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Prada SS25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Le Silla SS25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotligh

Pollini SS25 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Giuseppe Zanotti SS24 - Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight