State of Fashion rapport voor 2025: Wat staat de modeindustrie te wachten volgend jaar?

Wat staat de modebranche te wachten in 2025? Volgens adviesbureau McKinsey & Company en het vakblad Business of Fashion wordt 2025 "een bijzonder turbulent en onzeker jaar".

Redenen hiervoor zijn de reeds lang gevreesde economische vertraging, een inflatie die prijsbewuste consumenten met zich meebrengt, een toename van namaakproducten, klimaatverandering en een voortdurend veranderende wereldhandel. Bovendien "zullen de regionale verschillen die in 2024 op de voorgrond traden, zich volgend jaar verder versterken", schrijven de twee bedrijven in het rapport "The State of Fashion 2025".

2025 wordt "bijzonder turbulent en onzeker"

Het jaar 2025 zal voor veel merken dan ook waarschijnlijk een moment zijn waarop de balans wordt opgemaakt, aldus het rapport. Aan de andere kant betekent dit kansen voor merken die snel kunnen handelen en zich snel kunnen aanpassen.

Kijkend naar de resultaten alleen, lijken de vooruitzichten voor de modebranche voor 2025 een voortzetting van de traagheid van 2024: de omzetgroei zal zich naar verwachting stabiliseren in het lage enkelcijferige bereik (d.w.z.: tussen de 1 en 5 procent). Terwijl luxegoederen de afgelopen jaren de waarde van de industrie hebben gestuwd, voorspelt de McKinsey Global Fashion Index dat in 2024 voor het eerst sinds 2010 de volledige stijging van de economische winst zal worden gerealiseerd door niet-luxe goederen.

De leidinggevenden uit de modebranche die werden ondervraagd in de jaarlijkse BoF-McKinsey-enquête "State of Fashion Executive Survey" waren net zo pessimistisch als vorig jaar: slechts 20 procent verwacht een verbetering van het consumentenvertrouwen in 2025, terwijl 39 procent een verslechtering van de brancheomstandigheden voorziet.

Groeimotoren

Maar er zijn ook groeimotoren: de dalende inflatie bijvoorbeeld, en het toenemende toerisme in Europa. Ook vermogende particulieren in de VS en nieuwe groeimotoren in Azië zijn veerkrachtig.

"China zal het zwaartepunt van de regio blijven, maar omdat het land te maken heeft met macro-economische tegenwind, zullen merken zich richten op andere Aziatische markten, met name Japan, Korea en India", zo luidt de voorspelling.

Voor modemerken en -retailers betekent dit dat ze marketingmodellen moeten lokaliseren, hun prijsranges moeten verbreden en zich moeten concentreren op de positionering van hun merk om de aandacht van prijsbewuste consumenten te trekken. Hier zullen resale- en off-price-segmenten hun vruchten afwerpen. "Merken die niet in deze categorieën willen meespelen, moeten klanten laten zien waarom hun producten de premiumprijs waard zijn", waarschuwt het rapport.

Dit omvat het verbeteren van de winkelervaring: "Retailers moeten klanten eraan herinneren wat ze waarderen aan de winkelervaring in fysieke winkels. Dat begint met goed opgeleid personeel dat in staat is om klanten te ondersteunen en te inspireren", adviseert het rapport. Ook de emotionele band met de klant is belangrijk.

Voor e-commerce-spelers betekent dit dat het overweldigende online aanbod navigeerbaar en overzichtelijk moet worden gemaakt. Kunstmatige intelligentie zal zich lonen, van ontwerp en distributie tot marketing en retail. AI-gestuurde samenstellingen, content en zoekopdrachten zijn hier de sleutel.

Kans voor de retail

Zowel online als offline zullen merken en retailers er goed aan doen zich te richten op de "Silver Generation", oftewel de 50-plussers, omdat hun aandeel in de totale bevolking en in de uitgaven aan mode groeit.

Toeleveringsketens moeten flexibeler worden om overtollige voorraden af te bouwen en het risico op tekorten te minimaliseren. De druk op de winstmarges en de druk van overheden wereldwijd om emissies en modeafval te verminderen, zullen de vooruitgang in voorraadbeheer stimuleren, ondersteund door nieuwe technologieën.

De klimaatcrisis zal een drijvende kracht blijven. Ook al zijn consumenten minder bereid dan gehoopt om meer te betalen voor milieuvriendelijke producten, betekenen de stijgende kosten van klimaatverandering en de overheidsmaatregelen om deze te bestrijden dat duurzaamheid bovenaan de agenda moet blijven staan. "Degenen die ervoor kiezen om duurzaamheid met een langetermijnvisie te benaderen, ook al worstelen ze met kortetermijn problemen, zullen worden beloond met efficiëntere bedrijfsprocessen en een concurrentievoordeel", aldus het rapport.

Uiteindelijk vereist dit leiders die snel reageren op geografische, demografische of technologische kansen. "Eerdere spelregels zijn nu verouderd; de branche heeft een nieuwe formule nodig voor differentiatie en groei", concludeert het rapport.

Het rapport "The State of Fashion 2025" kan worden gedownload van de BoF-website.