Damesmode SS25: De belangrijkste trends in beeld

Nu de Fashion Weeks voor dames lente-zomer 2025 achter de rug zijn, is het tijd om de balans op te maken van de trends die zijn gezet door de "Big Four". De trend-cyclus herhaalt zich het komende zomerseizoen.

Dit zijn de dames lente-zomer 2025 modetrends uit de Fashion Weeks in Parijs, Milaan, Londen en New York.

Jaren 1920

Het silhouet van de jaren 1920 is een van de belangrijkste trends voor lente-zomer 2025. Van de lage taille tot fonkelende versieringen en franjes, de stijl van de roerige jaren twintig heeft vele shows lente-zomer 2025 omarmd.

Moschino, Erdem, Fendi. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Schouders uit de jaren 80

In de zomer van 2025 zullen schouders uit de jaren 80 nog steeds een belangrijk kenmerk van het hedendaagse vrouwelijke silhouet zijn. De scherpe lijnen worden echter verzacht door een meer afhangende schouder, met een 'te groot' uiterlijk als eerbetoon aan zijn vintage oorsprong.

Saint Laurent, Bottega Veneta, Stella McCartney. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Fijne bloemen

Vaak in pastel en geplaatst op lichte achtergronden, met soms halfdoorzichtige materialen, heeft het bloemmotief van het seizoen de delicate uitstraling van 18e-eeuwse prints.

Wickstead, Loewe, Shiatzy Chen. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kant all-over

De kanten jurk is geen trend die gemakkelijk te dragen is. Het heeft meerdere seizoenen geduurd voordat de gewaagde transparantie en de erotische lading minder schokkend werden en meer geaccepteerd. Het lente-zomerseizoen van 2025 zou echter het seizoen kunnen zijn waarin dit sensuele stuk de massamarkt verovert.

Philosophy, Gucci, Phillip Lim. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Transparantie

Victoria Beckham, Anteprima, Hermès. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Al meerdere seizoenen verliest het moderne silhouet zijn bescheidenheid ten gunste van transparante kleding. Aangejaagd door de 'body positive' trend blijven doorschijnende kledingstukken het lichaam onthullen achter laagjes stof.

Bloomer

De bloomer, die in het midden van de 19e eeuw verscheen, veroverde de catwalks van seizoen SS25. Het wordt gedragen in een lange versie, zoals bij Chloé, of als short, zoals bij Torisheju.

Chloé, Torisheju, Philosophy. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Micro-short

Sinds het succes van de Miu Miu herfst-winter 2023 show en de slipjes gedragen als enige onderstuk (de 'no pants' trend), zijn ultrakorte kledingstukken, met name micro-shorts, een vaste waarde op de catwalks geworden. Ook de shows lente-zomer 2025 vormden hierop geen uitzondering.

Max Mara, Shiatzy Chen, Acne Studios. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Boudoir

Het boudoir heeft aanleiding gegeven tot een kledingkast met codes die een gefantaseerde, glamoureuze vrouwelijkheid belichamen: lingerie-items, negligees, gewaden, satijnachtige stoffen. Voor lente-zomer 2025 hebben merken deze aanpak verankerd in een dagelijkse garderobe die niets meer te verbergen heeft.

De g. à dr. : Erdem, Christian Cowan, Gucci. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Volume 18e eeuw

Voor seizoen SS25 herinterpreteren veel merken de hoepeljurken uit de 18e eeuw en presenteren ze creaties met gedurfde volumes. Deze nieuwe vormen benadrukken overdreven brede heupen, als een logische voortzetting van het zandloperfiguur dat beroemd werd door Kim Kardashian.

De g. à dr. : Bottega Veneta, Erdem, Ganni. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Baby-doll

De pofmouwen en de uitlopende A-lijn snit van het baby-doll silhouet markeerden de Fashion Week SS25. Een trend die past bij de romantische sfeer van het seizoen.

Valentino, Costelloe, Chloé. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Pinafore jurk

De eenvoud van de pinafore jurk sluit aan bij de Quiet Luxury trend en wordt heruitgevonden in een ultralange versie. De uitstraling is bijna monastiek, ware het niet dat ze het lef heeft om een diepe V-hals te tonen.

Tove, Maxwell, Sportmax. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Fietsshorts

Voor lente-zomer 2025 is het niet langer een schande om fietsshorts als dagelijkse outfit te dragen. Het wordt gedragen onder blazers, zoals bij Saint Laurent, of zelfs met een lichte trui voor een casual chic look, zoals bij Hermès

Avavav, louis vuitton, Yuhan Wang. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Windjack

Het windjack, verankerd in de Athletic Chic-trend, is een van de belangrijkste stukken van SS25. Van Miu Miu tot Yuhan Wang: het ademende materiaal en de losse snit versmelten tot min of meer geklede silhouetten en vervagen opnieuw de grens tussen outdoor- en chique garderobe.

Maitrepierre, Federico Cina, Miu Miu. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De foute jas

De foute jas vindt zijn oorsprong in de ‘foute' schoen die in 2023 verscheen en waarvan de uitdrukking werd geformuleerd door stylist Allison Bornstein. Het idee is gebaseerd op het onverwachte huwelijk van twee stukken die a priori niet veel met elkaar te maken hebben. Voor de zomer van 2025 zal deze stijltip vooral toegepast worden op de combinatie van een outdoorjas met een formele jurk.