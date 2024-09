Athletic Chic: Anoraks, parka's en hoodies zijn trendy voor SS25

Dior, Prada, Etro, Rabanne, en de jongere merken zoals Alain Paul, Maitre Pierre en Vaquera, laten tijdens de modeweken van Milaan en Parijs in september 2024 een nieuwe trend zien: 'Athletic Chic'.

Eigenlijk bestaat de esthetiek al sinds Gabrielle 'Coco' Chanel, voordat het in de jaren tachtig met de ontwikkeling van sportbeoefening in een stroomversnelling kwam. Destijds bestond de trend eruit om een outfit samen te stellen uit sportartikelen, of zich erdoor te laten inspireren. Later ontstond er een veelheid aan samenwerkingen tussen luxe- en designermerken met sportkledinglabels, wat uiteindelijk leidde tot de overname van de schoenenmarkt door laatstgenoemde.

Athleisure Chic: Ultra-chique elegantie ontmoet Sportswear

Athleisure Chic geeft een nieuwe dimensie aan sportieve chic: de focus ligt op het contrast tussen een coole, sportieve look en een chique outfit die voldoet aan de eisen van het stadsleven. Hoodies met of zonder rits, gedragen bij dag- of avondoutfits, behoren tot de key-pieces voor lente/zomer 2025. De integratie in high-end collecties slaat de brug tussen streetwear en verfijnde mode. Daarbij ondergaat de hoodie variaties die hem moderniseren.

Vaquera SS25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Etro Spring Summer 2025 Credits: Launchmetrics Spotlight

Maitrepierre SS25 Credits: Maitrepierre SS25

Een ander kledingstuk dat op de catwalks te zien is, is de anorak. De anorak is een kort, waterdicht, lichtgewicht jack met rits en (optionele) capuchon. In het verlengde daarvan maakt ook de parka - zelfde model, maar langer - zijn comeback. Beide zijn afkomstig uit de sportswear-garderobe, die de huidige mode sterk beïnvloedt.

Prada SS25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Rabanne SS25 Credits: Launchmetrics Spotlight

Athleisure Chic zet ook de trend van Balletcore voort, die in 2023 zijn hoogtepunt beleefde. Geïnspireerd door ballet - de naam zegt het al - was de jonge ontwerper Alain Paul een van de belangrijkste vertegenwoordigers.

Alain Paul SS25 Credits: Alain Paul

De trend sluit ook aan bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, die de aura van Frankrijk en daarmee ook van de Parijse mode de wereld in moesten dragen. Dior speelde deze kaart uit voor zijn SS25-collectie: het LVMH-concern was een van de hoofdsponsors en kleedde verschillende sterren voor de openingsceremonie. Nu de Paris Fashion Week nog niet voorbij is, loont het de moeite om deze opkomende trend in de gaten te houden.

Dior, women's ready-to-wear collection for the Spring/Summer 2025 season. Credits: Dior.