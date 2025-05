10Days CEO over B Corp-certificering: ‘Kwaliteit boven kwantiteit’

Het Amsterdamse lifestylemerk 10Days heeft officieel de B Corp-certificering behaald. Dit laat het merk weten in een persbericht aan FashionUnited. Met de B Corp-certificering belooft 10Days zich niet alleen te richten op winst, maar ook op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame groei.

Het behalen van de B Corp-certificering is een intensief proces waarbij bedrijven minimaal 80 van de 200 mogelijke punten moeten behalen. 10Days heeft de internationale certificering behaald met een score van 84 punten. Ter vergelijking: Patagonia, een van de toonaangevende duurzame merken wereldwijd, behaalde een score van 166, Mud Jeans uit Nederland scoorde 124,7 en Fabienne Chapot behaalde een score van 86,3.

10Days werd in 2007 opgericht door Barbara Hilbrink en Myon Veenendaal. Het merk richt zich op het aanbieden van tijdloze collecties. Onder leiding van CEO Monique Wijnands bestaat het team uit meer dan 80 medewerkers. Het merk produceert voornamelijk in Portugal en is aanwezig in meer dan 600 winkels in Europa. 10Days is ook actief als officiële off-court sponsor van zowel het vrouwen- als het mannenteam van de Nederlandse hockeybond (KNHB).

CEO 10Days onderstreept het belang van B Corp-certificering

De B Corp-certificering (B Corp staat voor 'Benefits Corporation') onderstreept de blijvende inzet van 10Days voor mens, dier, de planeet en purpose, met concrete acties zoals hun programma 10Days FOR GOOD en initiatieven als Pre-Loved en Upcycled. De B Corp-certificering komt op een moment waarop het bedrijf zijn sustainability-strategie verder uitbreidt. De komende jaren ligt de focus op verschillende kernpunten: het verder reduceren van afval, onder andere door repair-initiatieven; het uitbreiden van circulaire oplossingen zoals recycling, upcycling en het verder uitbreiden van het Pre-Loved-programma; het vergroten van het gebruik van duurzame materialen, waaronder biologisch katoen en gerecyclede stoffen; het versterken van de bescherming van werkomstandigheden, dierenwelzijn en eerlijke lonen in de supply chain; het actief tegengaan van water- en bodemvervuiling; en het meten en transparant maken van de impact van alle acties die het merk onderneemt.

10Days heeft zijn maatschappelijke missie ook juridisch vastgelegd in de bedrijfsstatuten, zodat duurzaamheid verder gaat dan alleen winstbejag. Wijnands deelt in het persbericht: “We zijn ontzettend trots op onze B Corp certificering. Het bevestigt ons hogere doel: tijdloze, comfortabele premium designs creëren én tegelijkertijd bijdragen aan een eerlijkere mode-industrie. Door kwaliteit boven kwantiteit te kiezen en bewuste keuzes te maken, verkleinen we onze impact op de planeet en bouwen we verder aan een duurzame toekomst.”

Een kledingrek met 10Days-items. Credits: 10Days

B Lab, de non-profitorganisatie achter de B Corp-beweging, heeft wereldwijd meer dan 9.400 B Corps gecertificeerd in 92 landen en 161 sectoren. Meer dan 200.000 bedrijven wereldwijd gebruiken de B Impact Assessment om hun impact te meten en te verbeteren. Onlangs kondigde de non-profit onderneming een nieuw kader aan voor de certificering. Bedrijven met een B Corp certificering zijn bijvoorbeeld verplicht om elke drie jaar opnieuw beoordeeld te worden. Dit betekent dat het merk zijn impact continu moet blijven verbeteren.