Nieuwe B Corp-standaarden: Wat verandert er voor bedrijven?

B Lab meldt nieuwe standaarden voor B Corp-certificering. Het is de grootste herziening in de 19-jarige geschiedenis van de non-profitorganisatie en volgt op een jarenlang consultatietraject met input van bedrijven, experts en maatschappelijke organisaties, zo meldt het persbericht van B Lab.

Samenvatting B Lab heeft nieuwe standaarden voor B Corp-certificering geïntroduceerd, de grootste herziening in 19 jaar, om bedrijven aan te sporen tot meer impactvolle actie.

Het puntensysteem wordt vervangen door verplichte prestaties binnen zeven thema's, waaronder klimaatactie, mensenrechten, eerlijk werk en milieubeheer, met herbeoordelingen om voortgang te garanderen.

De nieuwe richtlijnen zijn bedoeld om bedrijven te helpen waarde te creëren voor alle stakeholders en passen bij internationale duurzaamheidskaders, waardoor een duidelijker framework ontstaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wereldwijd zijn bijna 10.000 bedrijven in 160 sectoren B Corp-gecertificeerd. Om een B Corp-certificaat wordt een merk getoetst op diverse pijlers van verduurzaming. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsomstandigheden en milieu-impact. Minimaal 80 van de 200 punten in het B Impact Assessment is vereist voor een certificaat. In de mode-industrie hebben Patagonia (166 punten), Fabienne Chapot (86,3 punten) en Ganni (90,6 punten) een B Corp certificering.

B Corp verandert: Van puntensysteem naar verplichte prestaties binnen zeven thema's

B Lab stapt nu af van het bekende puntensysteem voor een B Corp-certificering. In plaats daarvan moeten bedrijven verplichte prestaties geven binnen zeven thema’s en daarbij aan nieuwe richtlijnen voldoen. De non-profitorganisatie onderstreept dat deze richtlijnen bedrijven helpen om op consistente wijze waarde te creëren voor alle stakeholders. De nieuwe standaarden passen volgens B Lab bij internationale duurzaamheidskaders, zoals GRI, SBTi en Fairtrade. De richtlijnen zijn gratis toegankelijk via het B Impact Platform en dienen als open-source blauwdruk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De zeven thema’s zijn: Purpose & Stakeholdergovernance – Bedrijven moeten handelen vanuit een heldere missie, waarbij belangen van alle stakeholders worden meegenomen in besluitvorming.

Klimaatactie – Bedrijven ontwikkelen een concreet actieplan om opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius. Grote bedrijven moeten hun uitstoot rapporteren volgens science-based targets.

Mensenrechten – Bedrijven brengen risico’s op mensenrechtenschendingen in kaart en handelen hier preventief op, binnen hun eigen operatie en keten.

Eerlijk Werk – Werknemers moeten kunnen rekenen op eerlijke lonen, goede arbeidsomstandigheden en betrokkenheid bij beslissingen.

Milieubeheer en circulariteit – Bedrijven moeten hun milieu-impact meten en actief verminderen, zowel binnen de organisatie als in de keten.

Rechtvaardigheid, Gelijkheid, Diversiteit & Inclusie – Bedrijven zorgen voor inclusieve en diverse werkplekken en dragen bij aan rechtvaardige en gelijkwaardige gemeenschappen.

Overheidszaken en collectieve actie - Bedrijven spelen een leidende rol bij het bevorderen van gedeeld begrip en het implementeren van oplossingen voor een rechtvaardige, inclusieve en regeneratieve economie. Deze rol omvat een eerlijke en verantwoorde bijdrage aan de economie en infrastructuur van hun landen.

Na drie en vijf jaar vindt een herbeoordeling plaats. Bedrijven moeten daarbij aantonen dat ze daadwerkelijk vooruitgang boeken.

“In een wereld nu al onderhevig aan een klimaatcrisis, met jaarlijks enorme verliezen aan biodiversiteit, waar sociale ongelijkheid almaar toeneemt, blijft adequate wetgeving achter. B Lab biedt met deze vernieuwde B Corp-standaarden bedrijven juist een duidelijk framework om impactvol te ondernemen. Actueel, consistent en toekomstgericht. Een kompas om purpose en profit samen te laten gaan en dit wereldwijd de norm te maken,” zo deelt Tessa van Soest, Executive Director van B Lab Benelux.

Judy Rodrigues, Director of Standards van B Lab Global, benadrukt de breed gedragen aanpak: “Na vier jaar, twee openbare consultaties en 26.000 reacties van bedrijven, experts en het publiek, zijn wij ervan overtuigd dat deze standaarden duidelijk, ambitieus en in staat zijn om de norm wereldwijd te verhogen.”