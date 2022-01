257 burgemeesters steunen roep om herziening coronabeleid

Inmiddels steunen 257 burgemeesters de herziening van het coronabeleid waartoe burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Paul Depla van Breda vorige week een oproep deden. Ze deelden hun visie in een opiniestuk in de Volkskrant dat toen door dertig burgemeesters werd onderschreven. Dat dat aantal inmiddels flink is opgelopen, bevestigde een woordvoerder van burgemeester Halsema tegenover verschillende nationale media.

In het opiniestuk leveren burgemeesters Halsema en Depla vooral kritiek op de ‘snel wisselende, ad-hocmaatregelen’ die het kabinet inzet wanneer de besmettingscijfers stijgen. Ze waarschuwen dat het kabinet daarmee niet alleen veel van handhavingsorganisaties vraagt, maar ook het vertrouwen van burgers kwijt kan raken.

In het artikel dringen Halsema en Depla aan op een ander coronabeleid. Dat beleid moet in de eerste plaats ‘perspectief bieden voor de lange termijn’. In dat beleid moeten bovendien niet regels, maar ‘de waarden van de samenleving’ voorop staan, schrijven ze.