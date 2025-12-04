5. De textieltrends van 2026: Slimmer en duurzamer

De volgende generatie biomaterialen op commerciële schaal

In 2026 bereikt de mode-industrie een cruciaal kantelpunt. De focus verschuift definitief van kleinschalige duurzaamheidsprojecten naar een volledig geïntegreerd ecosysteem van biobased, gerecyclede en slimme materialen. Deze trend, zichtbaar op stoffenbeurzen als Milano Unica en Première Vision (SS26), wordt gedreven door de noodzaak tot verduurzaming én betere prestaties. De cijfers liegen er niet om: volgens Research Nester groeit de markt voor duurzame stoffen van 37,3 miljard dollar in 2025 naar 41,3 miljard dollar in 2026. Dit komt neer op een jaarlijkse groei van meer dan twaalf procent in de prognoseperiode van 2026 tot 2035, volgens de ‘Sustainable Fabric Market Forecast’ van Research Nester uit augustus 2025.

De noodzaak van circulariteit: Systeemverandering in recycling

De kern van de versnelde materiaalinnovatie voor 2026 is de dringende noodzaak van een transitie. De afhankelijkheid van afval uit andere industrieën, zoals gerecycled polyester uit plastic flessen, moet plaatsmaken voor de ontwikkeling van volwaardige textiel-naar-textiel (T2T) gesloten-kringloopsystemen.

De enorme hoeveelheid geproduceerd materiaal vormt de grootste uitdaging. Claire Bergkamp, de directrice van Textile Exchange, bracht een ontnuchterende boodschap tijdens de jaarlijkse Textile Exchange Conference in Lissabon, Portugal. Ze verwees naar een geschatte recordproductie van 132 miljoen ton vezels wereldwijd in 2024. Ze waarschuwde dat, ondanks de groei van gerecycled polyester, “we geen circulair textielsysteem kunnen bouwen op het afval van een andere industrie.” Ze voegde eraan toe dat afhankelijkheid van deze modellen betekent dat de industrie “vertrouwt op een krimpende afvalbron.”

Deze strategische noodzaak stimuleert de ontwikkeling van T2T-recycling. Het Textile-to-Textile Global Fiber 2030 Project heeft wereldwijd 520 T2T-recyclingbedrijven geïdentificeerd. De grootste hindernis blijft echter het effectief inzamelen en sorteren van post-consumer textiel. Cyndi Rhoades, directrice en medeoprichtster van het Britse Circle-8 Textile Ecosystems, wees op de omvang en complexiteit: “Er zijn enorme volumes post-consumer textiel. Zeer complexe mixen, en heel veel. We hebben een gecoördineerd plan nodig om tot recyclingsystemen te komen.” Om deze materialen economisch rendabel te maken voor mechanische en chemische recycling, zijn grootschalige, geautomatiseerde sorteerinstallaties nodig om de kosten laag te houden.

Merken investeren ook in het beheer van hun eigen afvalstromen in de toeleveringsketen. Suhas Khandagale, materiaalmanager voor het wereldwijde materiaal- en componententeam bij de Zweedse H&M Group, lichtte hun systeem voor pre-consumer afval toe: ze verstrekken richtlijnen voor afvalbeheer aan Tier 1-leveranciers, waardoor zij “het afval dat ze genereren digitaal kunnen registreren en vervolgens de koppeling kunnen maken met de recyclers binnen ons netwerk.”

Opschaling van bio-geproduceerde en uit afval verkregen alternatieven

De industriële opschaling van de volgende generatie biobased materialen daagt de dominantie van conventionele, nieuwe grondstoffen uit. Dit levert levensvatbare alternatieven op voor zowel het luxe- als het hoogwaardige prestatie-segment.

Leer-alternatieven op basis van mycelium, afkomstig van schimmels, maken de overstap naar de niche-mainstream. Het belangrijkste voordeel is hun lage CO2-voetafdruk. MycoWorks schat bijvoorbeeld dat hun Reishi-leer slechts ongeveer zes pond kooldioxide per 1.02 m2 uitstoot, aanzienlijk minder dan conventioneel leer. Plantaardige alternatieven van ananas en cactus worden ook steeds vaker toegepast.

De Britse modeontwerpster Stella McCartney is een pionier op het gebied van plantaardige alternatieven en daagt daarmee direct het gebruik van dierlijke producten uit. Haar SS26-collectie bevatte ‘fevvers’, imitatieveren gemaakt van grassprieten. McCartney, die al meer dan dertig jaar voorvechter is van diervrije alternatieven, lichtte de techniek toe: “We hebben grassprieten gekweekt, natuurlijk geverfd en vervolgens met de hand op prachtige silhouetten gestikt. Je krijgt hetzelfde effect (als veren), en je doodt geen miljarden vogels.” Ze heeft ook UPPEAL gebruikt, een leeralternatief op basis van appels, en Econyl, een gerecycled nylon gemaakt van visnetten.

Hoewel deze innovaties zich hebben bewezen, blijft schaalgrootte een probleem. Modeauteur Dana Thomas merkte op dat grote luxeconcerns zoals het Franse LVMH en Kering, en het Spaanse Zara, zich bij de beweging moeten aansluiten. Ze stelde dat deze merken “niet bereid zijn het risico te nemen om stoffen te kopen die beter zijn voor de planeet, maar meer geld kosten.”

Heruitvinding van basisvezels: Cellulose en de aanpassing van katoen

Innovatie richt zich met name op de integratie van duurzaamheid in de meest gebruikte basisvezels van de industrie: viscose en katoen.

De wereldwijde markt voor synthetische viscosevezels, met een waarde van 19 miljard Amerikaanse dollar in 2024, zal naar verwachting bijna verdubbelen tot 37,4 miljard Amerikaanse dollar in 2034, volgens Allied Market Research, Engelstalig. Deze groei is afhankelijk van het aanpakken van de milieuproblemen van de traditionele productie. De richting is duidelijk: een uitbreiding van gesloten-kringloopsystemen, zoals het Ecovero-merk van het Oostenrijkse Lenzing AG, en het gebruik van gerecyclede cellulose en landbouwafval. Deze trend wordt geïllustreerd door de samenwerking van de Chinese producent Tangshan Sanyou Xingda Chemical Fiber Co., Ltd. met het Zweedse bedrijf Circulose om gerecyclede pulp te commercialiseren, Engelstalig. Bovendien wordt verwacht dat Lyocell, vaak bekend onder de merknaam Tencel van Lenzing, zijn marktaandeel meer dan zal verdubbelen, gedreven door het milieuvriendelijke, gesloten-kringloopproces.

Tegelijkertijd moet katoen, 's werelds meest gebruikte natuurlijke vezel, zich aanpassen aan de toenemende klimaatvolatiliteit. De Wereldbank waarschuwt, Engelstalig dat zonder specifieke aanpassingsmaatregelen, stijgende temperaturen en onvoorspelbare regenval de katoenopbrengsten in Zuid-Azië tegen 2050 met wel 20 procent kunnen verminderen. Experts uit de sector pleiten voor speciale financiering voor aanpassing. Dit moet boeren helpen bij de overstap naar droogtebestendige zaadsoorten, precisie-irrigatie en bodemherstellende landbouwpraktijken.

Het Better Cotton Initiative (BCI), dat ruim een miljoen boeren ondersteunt, heeft een nieuw traceerbaarheidslabel gelanceerd, om het vertrouwen in de markt te versterken. Dit label is voor kledingstukken die voor minstens 30 procent uit BCI-katoen bestaan. De organisatie brengt haar normen tegen medio 2026 ook in lijn met de principes van regeneratieve landbouw. Nick Weatherill, directeur van BCI, benadrukte het strategische belang van deze ontwikkeling en stelde dat in een tijd van toenemende controle, “transparantie en verantwoordingsplicht belangrijker zijn dan ooit.”

Prestaties, technologie en de ‘earth-first’-esthetiek

De grens tussen mode en technologie vervaagt, wat resulteert in de integratie van slimme en functionele textielsoorten. Deze ontwikkeling richt zich op het leveren van geavanceerde prestaties en tegelijkertijd het verminderen van de milieu-impact.

Binnen het segment synthetische materialen ligt de nadruk op gerecycled nylon en biobased innovaties. Een recent voorbeeld is de samenwerking tussen NILIT en Asahi Kasei, die leidde tot een biobased nylon 6.6 en een hoogwaardige stretchvezel. Door gebruik te maken van een ISCC+ gecertificeerde 'massabalansbenadering' wordt de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen hierbij effectief verminderd.

De ontwikkeling van smart textiles versnelt ook, met geïntegreerde sensoren en thermoregulerende stoffen die zich automatisch aanpassen aan temperatuurveranderingen. Prestaties worden ook verbeterd door bio-composieten met een lage impact, zoals AmpliTex van Bcomp, een stof van 100 procent biocomposiet natuurlijke vezels. Tegelijkertijd tonen spraakmakende toepassingen de convergentie van prestaties en positieve milieukenmerken in alledaagse kleding. Een voorbeeld is McCartney's gebruik van PURE.TECH, een CO2-absorberend materiaal van een bedrijf uit Barcelona.

De strategische richting wordt symbolisch weergegeven door de benoeming van ‘Transformative Teal’ tot kleur van het jaar voor Herfst/Winter 2026/27 (AW26/27) door WGSN en Coloro. De tint, gekoppeld aan een “Earth-first mindset,” weerspiegelt de behoefte van de industrie aan herstel en regeneratie. Sansan Chen, directrice van Coloro, bevestigde de commerciële haalbaarheid en merkte op dat de kleur “een zeer goed haalbare kleur is op alle belangrijke textielsubstraten.”

Uiteindelijk is de drang naar materiaalinnovatie een economische noodzaak. Zoals Peter Majeranowski, medeoprichter en directeur van Circ, stelde: “Van afval een product maken is een geweldige business.” Dit perspectief wordt herhaald door Patrik Frisk, directeur van Reju, over de noodzaak om “economische logica” en veerkracht in het systeem in te bouwen. Het onderstreept de managementopdracht voor 2026: strategisch investeren in de infrastructuur en innovatie die nodig zijn voor een toekomst met volledig circulaire, veerkrachtige en hoogwaardige materialen.

Dit toekomstbeeld voor 2026 is gebaseerd op meer dan 35 artikelen, interviews en rapporten die op FashionUnited zijn gepubliceerd. Het is geschreven met behulp van AI FashionUnited gebruikt AI-tools om grote hoeveelheden data te lezen en te onderzoeken. Artikelen die met behulp van AI zijn gemaakt, worden door een menselijke eindredacteur gecontroleerd en bewerkt voordat ze online gaan. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit proces, kunt u ons mailen op info@fashionunited.com