5 trends die nieuwe kansen bieden voor retailers

Toen de wereld van de ene op de andere dag veranderde, moesten retailers zich razendsnel aanpassen. Niet de snelste, maar de meest flexibele spelers blijven overeind. Hier volgen 5 trends die nieuwe uitdagingen en kansen bieden in deze onrustige tijden.

Trend #1: Versnelde digitale transformatie

Nu we massaal thuiswerken en sociale afstand houden, beïnvloedt dat ons koopgedrag. Ook de manier waarop we informatie zoeken en ervaringen willen opdoen is aan verandering onderhevig. Zo is de verkoop uit e-commerce het afgelopen jaar met bijna 45 procent gestegen, terwijl de totale verkoop in de retail juist is gedaald, dat blijkt uit statistieken. Thuisbezorging, click & collect en contactloze pick-upservices zijn aan een opmars bezig. Virtuele evenementen zijn dé nieuwe manier om tamtam te maken voor uw product of bedrijf. Die versnelling van de digitale transformatie is nodig om in te kunnen spelen op de veranderende levensstijl van de consument.

Trend #2: Veilig en contactloos

Hoe brengt u een persoonlijke en boeiende instore winkelervaring op veilige afstand? Een actueel vraagstuk waar vrijwel alle retailers tijdens de pandemie mee te maken hebben. Het antwoord is te vinden in verschillende technologische oplossingen. Retailers maken volop gebruik van mobiele kassa’s en zelfscankassa’s of experimenteren zelfs met de kassaloze winkel. Het gebruik van zogenaamde ‘low-touch’ en ‘no-touch betalingsvormen – zoals e-wallets, smartwatches en contactloos betalen via een betaalkaart – is de afgelopen maanden in een stroomversnelling geraakt. Dit alles met het doel om wachtrijen te verminderen, contact tot het minimum te beperken en de ruimte in de winkel te optimaliseren.

Trend #3: Het nieuwe winkelen

Waar winkelen vroeger een vorm van ontspanning was, heeft de angst voor besmetting geleid tot minder frequente en kortere winkelbezoekjes. Retailers spelen in op deze nieuwe eisen door hun inrichting hierop aan te passen. Denk aan het creëren van aparte ophaalpunten, wacht- en doorgangsruimtes, het gebruik van QR-codes in plaats van ouderwetse borden en digitale tellers die aangeven hoeveel mensen zich op dat moment in de winkel bevinden. Ook het kiezen voor een kleiner productaanbod heeft voordelen voor zowel de klant als de winkelier. Door slim gebruik te maken van technologie kunnen klanten hun winkelbezoek beter plannen.

Trend #4: Duurzaam en ethisch

Het milieu is een onderwerp dat de laatste jaren hoog op de agenda staat. Consumenten winkelen bewuster dan voor de crisis, zo blijkt uit onderzoek van Accenture. Klanten kopen lokaal, minder en beter. Retailers spelen op deze behoefte in door te kiezen voor milieuvriendelijke of zelfs circulaire producten . Ook spannen veel bedrijven zich in om hun ecologische voetafdruk te verminderen en hun personeel in deze uitdagende tijden zoveel mogelijk in dienst te houden. Deze acties hebben invloed op het koopgedrag van de consument. Vooral jonge mensen zijn bereid om merken te steunen die een positieve impact op de samenleving kunnen aantonen.

Trend #5: Veerkracht met de cloud

De cloud is cruciaal geworden voor retailers om op een veerkrachtige manier hun bedrijf te continueren. Nu winkelbezoeken gepland worden, is het belangrijker dan ooit om het artikel waar de consument naar op zoek is op voorraad te hebben. Door over te stappen op een cloudmodel kunnen retailers de behoeften van medewerkers op afstand ondersteunen. Bovendien kunnen bedrijven snel schakelen en, met minimale kosten en voorbereidingstijd, innovatieve technologie inzetten. Denk aan geavanceerde analysetools in de cloud – zoals Artificial Intelligence (AI) – om trends te signaleren én de toekomstige vraag te voorspellen.

Dat de wereld in een flits kan veranderen, is iets dat we het afgelopen jaar hebben ondervonden. En die transformatie is pas begonnen. Om mee te blijven doen, is het belangrijk om over betrouwbare, veerkrachtige en flexibele technologie te beschikken. Software die u helpt om in beweging te blijven en nieuwe kansen te vinden in deze onrustige tijden is cruciaal.

Benieuwd naar alle ins en outs over de belangrijkste trends in de retail? Download hier onze gratis whitepaper !