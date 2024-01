'90 procent van de kledingbedrijven in Cambodja is in Chinese handen'

De kledingfabrieken in Cambodja, waar veel Europese landen waaronder Nederland in investeren, zijn grotendeels in handen van Chinese bedrijven of investeerders. Dit meldt een onderzoeksrapport getiteld ‘Cambodia Garment Manufacturing Market Report 2023-2032: Youthful Demographic Dividend Fuels Consumer Market Growth’.

Sinds de jaren 90 is Cambodja een belangrijk exportland op het gebied van kledingproductie. Er vinden veel directe buitenlandse investeringen (FDI’s) plaats. Het rapport benoemt dat een aantal Europese landen, waaronder Nederland, in Cambodja hebben geïnvesteerd.

"Met name de Cambodjaanse kledingexport is voornamelijk gericht op westerse landen, waarbij de Europese Unie (EU) de grootste markt is, gevolgd door de Verenigde Staten", aldus het rapport. Het rapport benoemt dat ongeveer 90 procent van de kledingbedrijven die zich op de EU en Verenigde Staten richt, in handen is van Chinese bedrijven.

Mohammed Thaslim, importeur en distributeur van Cambodjaanse kledingproducten voor de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC), deelt met Khmer Times dat de kledingsector in Cambodja en omstreken profiteert van Chinese investeringen. Hij noemt Chinese bedrijven en investeerders ‘een grote zegen voor de Cambodjaanse kledingsector’. Hij benadrukt dat Cambodja deze investeringen nodig heeft om ‘te concurreren met landen als Bangladesh’.