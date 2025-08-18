Aanblijvende klachten: ACM waarschuwt voor webshop Sapph

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten voor de webwinkel shopsapph.com, waar lingeriemerk Sapph wordt aangeboden door het bedrijf UltraCool. De toezichthouder ontving de afgelopen maanden honderden meldingen over niet of te late leveringen en het uitblijven van terugbetalingen en stelt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van overtreding.

Volgens meldingen levert UltraCool bestellingen laat of helemaal niet en krijgen consumenten die binnen de wettelijke bedenktijd annuleren hun geld vaak niet terug. Ook blijkt de klantenservice slecht bereikbaar en is het voor klanten niet duidelijk dat zij een zogenoemde ‘pre-order’ plaatsen. De ACM voerde gesprekken met het bedrijf, maar constateert dat eerdere afspraken over verbeteringen niet zijn nagekomen.

Tegelijkertijd speelt een juridisch conflict rond de merknaam Sapph. De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat UltraCool niet de rechtmatige merkhouder is, aldus het bericht van ACM. Desondanks gebruikt het bedrijf de naam, wat volgens de ACM misleidend is omdat consumenten de indruk krijgen rechtstreeks bij het merk te kopen. “Een merk is voor consumenten een belangrijk element bij het doen van een aankoop. Sapph is ook een bekend merk,” aldus de ACM in een persbericht.

Het merkrecht van Sapph ligt momenteel bij investeringsmaatschappij Orange Wings, geleid door ondernemer Shawn Harris. Op de website van Sapph (sapph.com) waar de herlancering van het merk wordt gemeld: “We willen ophelderen dat we niet gelinkt zijn aan de huidige leverancier van Sapph-producten. Zij gebruiken ons Sapph-merk zonder licentie of toestemming.” Harris werkt samen met haar team aan een herlancering van het merk, inclusief de opbouw van een nieuw leiderschapsteam en klantenservice.

De herlancering vindt plaats in de nasleep van het faillissement van de UltraViolet Group, het bedrijf van Annique van de Zande dat het merk eerder exploiteerde. Hoewel de groep failliet ging, bleef logistiek dienstverlener UltraCool actief. Van de Zande stelde in een verklaring dat zij de enige partij achter Sapph is en waarschuwde consumenten om zich “niet te laten misleiden door alternatieve websites of onduidelijke communicatie”.

De situatie zorgt voor verwarring bij consumenten: enerzijds waarschuwt de ACM voor de nog altijd actieve webwinkel shopsapph.com, anderzijds wordt achter de schermen gewerkt aan een officiële herlancering van het merk Sapph.