Aandelen in luxegoederen dalen nadat LVMH zwakkere vraag in de VS bevestigt

De waarde van aandelen in de luxegoederen daalden deze ochtend, nadat LVMH de financiële resultaten voor het eerste half jaar van 2023 naar buiten bracht. Hieruit bleek namelijk dat LVMH tijdens het tweede kwartaal van 2023 een omzetgroei van zeventien procent behaalde. De groei van het bedrijf vlakte daarmee iets af ten opzichte van het eerste kwartaal, toen de omzet nog met 23 procent toenam.

LVMH informeerde verder dat de omzet in de Verenigde Staten tijdens het tweede kwartaal met één procent daalde, na een stijging van acht procent in de eerste drie maanden van het jaar. Het bedrijf noemde wel dat er met name in Europa en Azië een sterke groei in activiteiten was.

De aandelen van LVMH stonden rond het middaguur vier procent lager, terwijl rivaal Kering 2,7 procent daalde en Hermès International 2,1 procent verloor, zo berichtte FashionNetwork vandaag.

Volgens berichtgeving van FashionNetwork kwam de zwakkere vraag in de VS overeen met al bestaande verwachtingen.

Bernstein analist Luca Solca legde hierover uit dat LVMH’s nieuwste cijfers suggereren dat de sector een periode van iets lagere groei ingaat. "Het management is tevreden met de resultaten, ook al versloegen ze de consensus niet. Dit wijst op het begin van een 'overgang in beleggingsstijl' voor de luxegoederensector, van het najagen van momentum en positieve verrassingen naar een 'steady state', nu de consumentenvraag begint te normaliseren", aldus Solca aan FashionNetwork.