Aantal B2B-bestellingen dat online wordt geplaatst stijgt met vijftig procent

Het aantal zakelijke bestellingen dat online werd geplaatst is in de afgelopen twaalf maanden met vijftig procent gestegen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde B2B E-commerce Markt Monitor, een onderzoek naar het gedrag en de voorkeuren van zakelijke online bestellers in Nederland. 7.928 Nederlandse werknemers van bedrijven deden aan het onderzoek mee. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Currence, De Nieuwe Zaak, Intershop, PostNL en Thuiswinkel.org.

46 procent van zakelijk Nederland deed het afgelopen jaar een zakelijke bestelling. In de handel was dat 50 procent. Binnen de handelssector gaf 90 procent van de zakelijke bestellers aan wel eens bestellingen online te doen. 64 procent plaatste alleen bestellingen online. In de categorie kleding en schoeisel deden 74 procent van de respondenten enkel bestellingen online.

Volgens Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, is de groei van het aantal online B2B-bestellingen gedeeltelijk veroorzaakt door de coronapandemie. “De wereldwijde coronapandemie heeft de groei in het zakelijk online bestellen verder versneld; persoonlijk bezoek en advies was niet mogelijk, winkels en showrooms waren gesloten, er waren geen beurzen, minder reizen en minder mensen op kantoor,” aldus Ten Ham in een bijgaand persbericht. “Met als gevolg dat ook zakelijke bestellers nog meer aangewezen waren op webwinkels en bestelportalen.”

De belangrijkste voordelen van online bestellen zijn volgens de respondenten tijdsbesparing (33 procent) en het gemak van producten laten bezorgen (31 procent). Als grootste nadelen worden het gebrek aan persoonlijk contact en advies (19 procent) genoemd, evenals het ontbreken van de mogelijkheid om het product direct mee te kunnen nemen (19 procent).

Het lijkt erop dat de verschuiving naar online deels blijvend zal zijn, zoals ook op de consumentenmarkt te zien is. Zakelijke bestellers verwachten in 2025 zeventig procent van hun bestellingen online te doen.