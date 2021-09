Aantal faillissementen in augustus ‘historisch laag’, wel meer handelsbedrijven failliet

Het aantal faillissementen blijft dalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus werden er in totaal 98 faillissementen uitgesproken, elf minder dan in juli. Volgens het CBS is het aantal faillissementen is niet meer zo laag geweest sinds december 1990.

Waar het aantal faillissementen in de meeste branches daalde, werden er in de handelsbranche in augustus juist meer faillissementen uitgesproken: zeven meer dan in juli. Binnen de branche vonden in totaal 24 faillissementen plaats, meer dan in de andere branches. De handel is dan ook de branche met de meeste bedrijven. Relatief gingen binnen de bouwnijverheid de meeste ondernemingen failliet.