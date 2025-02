Aantal groeiende bedrijven en failliete ondernemingen liggen meer in balans

Het aantal faillissementen ligt dichter bij het gemiddelde van de totale economie, maar lokale spelers lijken uit het winkelbeeld te verdwijnen. Toch blijft de winkelleegstand beperkt doordat discountketens uitbreiden, zo blijkt uit Stec Groep’s whitepaper 'Marktverwachtingen retail 2025-2027: Winkelmarkt wendbaar ondanks faillissementen’.

Het aantal groeiende bedrijven en failliete ondernemingen ligt steeds meer in balans. Dat komt mede doordat de concurrentie van de e-commerce verkoopwereld niet meer als hoofdoorzaak van faillissementen wordt gezien. Retailers hebben hun bedrijfsmodel hierop aangepast.

De whitepaper stelt wel dat winkelketens voor andere uitdagingen staan, zoals snel stijgende kosten, noodzaak tot digitalisering, personeelstekorten en de opkomst van discountketens. Dit vraagt opnieuw om een aangepast bedrijfsmodel. Stec Groep ziet dat het sluiten van bijvoorbeeld slecht renderende locaties nog te traag gebeurt, maar weet ook dat de financiële overheidssteun van de coronapandemie ervoor zorgde dat ketens overeind bleven. “De opgebouwde schuldenlast tijdens de pandemie beperkt de investeringsmogelijkheden van diverse ketens, waardoor investeringen in innovatie, klantbeleving en online integratie achterblijven en de concurrentiekracht afneemt. Bovendien worden faillissementen vaker gebruikt om schulden kwijt te schelden, personeel te ontslaan en een doorstart te maken met minder locaties.”

Stec Groep ziet bovendien minder lokale spelers in de winkelstraten. Het aantal stoppers groeit, terwijl het aantal starters daalt. De winkeldiversiteit staat daardoor onder druk. Het groeiende aantal stoppers heeft echter geen effect op de winkelleegstand. Discountwinkels, zoals Kik en Wibra, vullen de gaten in het winkelbeeld vaker op. Stec Groep verwacht de komende drie jaar dan ook een afname in winkelleegstand.

De verwachte daling in winkelleegstand betekent niet dat winkelcentra en -gebieden opgelucht adem kunnen halen. Zo ervaren veel winkelgebieden de komende jaren nog aanzienlijke leegstand. Transformatie van deze gebieden heeft dan ook hoge prioriteit. “In deze gebieden is het essentieel om winkels te concentreren en leegstaande winkelruimtes om te vormen naar andere functies, om zo de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van deze gebieden te vergroten. Stec Groep adviseert lokale overheden om zorgvuldig af te wegen in welke mate transformatie naar woningen wenselijk is.” Gemiddeld gezien is de vraag naar winkelruimte en toenemende leegstand de afgelopen tien jaar met zo'n 25 procent gedaald.