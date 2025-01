Wibra onthult ambitieuze uitbreidingsplannen voor 2025 in Nederland en België

Wibra begint 2025 met ambitieuze groeiplannen. De discounter wil van februari tot en met mei gemiddeld twee nieuwe winkels per week openen in Nederland en België. Het doel is om 350 winkels te bereiken. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrijf onderstreept dat het ook in de tweede helft van het jaar zal uitbreiden.

CEO Bas Duijsens verklaart: “We blijven werken aan het optimaliseren van ons winkelaanbod." Hij vult aan: “Door zorgvuldig onderzoek naar geschikte locaties breiden we ons filiaalportfolio verder uit, zodat we meer klanten kunnen bedienen op plekken waar ze ons het hardst nodig hebben.”

Wibra in 2025: Nieuwe winkels en aandacht voor bestaande winkels

Deze geschikte locaties voor Wibra zijn met name oude panden van Blokker, zo meldde FashionUnited eerder. Wibra onderstreept vandaag in het persbericht dat het zoveel mogelijk de bestaande inrichting van deze panden respecteert. Het bedrijf onderzoekt daarnaast samenwerkingsmogelijkheden met oud-medewerkers van deze panden, wat de werkgelegenheid in de regio's ten goede komt.

Wibra boekte in financieel jaar 2023 een recordomzet van 193,8 miljoen euro. De winst van het Nederlandse bedrijf klimt met bijna vier ton meer naar ruim 6,9 miljoen euro.

De komende maanden openen er nieuwe Wibra-winkels in onder andere Muiden, Dordrecht, Heerhugowaard, Haarlem, Gouda, Groningen, Breda, Boxtel, Urk en Lisse. In België worden nieuwe winkels geopend in onder meer Bertrix, Antwerpen en Bilzen. 100 bestaande winkels van Wibra zullen in 2025 een nieuw uiterlijk krijgen door middel van "rebrandings, strategische verhuizingen en verbouwingen."