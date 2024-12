Shoeby, Wibra en Van Haren geven oude Blokker-panden nieuwe invulling

Na het faillissement van Blokker in november was er even vrees voor leegte in de Nederlandse winkelstraten. Maar, een vertrekkende retailer zorgt ook voor nieuwe kansen voor andere ondernemers die zich willen vestigen op goede retaillocaties. Zo nemen Shoeby, Wibra en VanHaren samen zeven oude Blokken-panden over, deelt Wereldhave in een persbericht.

Shoeby pakt zijn kans in Arnhem. Daar zal de modeketen zich vestigen in een oud Blokker-pand van 460 vierkante meter in de Kronenburg. Shoeby deelde na de zomer kansen te zien in de centra van grote en middelgrote steden. “De vraag naar fysieke winkels blijkt, ook in een tijd waarin online shoppen steeds belangrijker wordt”, zei Ellen Peters, commercieel directeur van de modeketen, destijds. “Wij geloven in de kracht van persoonlijke service en een unieke winkelervaring en daarom blijven we investeren in nieuwe locaties.”

Schoenenketen VanHaren slaat zijn slag in Purmerend waar het een Blokker-pand van 613 vierkante meter overneemt en Wibra weet vestigingen in Middenwaard te Heerhugowaard, Full Service Center Sterrenburg te Dordrecht, Full Service Center Eggert te Purmerend en Winkelhof in Leiderdorp te bemachtigen.

Bas Duijsens, CEO van Wibra, deelde begin dit jaar dat het ruimte zag voor zo’n 150 tot 200 winkels extra. De discounter opende dit jaar volop nieuwe winkels in Nederland, België en de eerste winkel in Frankrijk.