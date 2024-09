Shoeby ziet kansen in grote en middelgrote steden

Nederlandse modeketen Shoeby opent dit najaar in Winterswijk, Bergen op Zoom en Utrecht. Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven, zo blijkt uit het persbericht. De keten ziet namelijk kansen in de centra van grote en middelgrote steden.

Shoeby komt tot deze conclusie nadat het de afgelopen jaren winkels heeft geopend in stadskernen van Doetinchem en Middelburg, maar ook winkelcentrum The Mall of the Netherlands. “De vraag naar fysieke winkels blijft, ook in een tijd waarin online shoppen steeds belangrijker wordt”, aldus Ellen Peters, commercieel directeur bij Shoeby. "Wij geloven in de kracht van persoonlijke service en een unieke winkelervaring, en daarom blijven we investeren in nieuwe locaties."

Als de drie nieuwe winkels dit najaar zijn geopend, bestaat het winkelportfolio uit 235 winkels. Op dit moment wordt gezocht naar extra locaties in Nederland, maar Shoeby wil ook in Duitsland verder uitbreiden, aldus het bericht.