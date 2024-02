Wibra CEO ziet ruimte voor meer winkels in Nederland

Bas Duijsens, de CEO van Wibra, ziet ruimte voor meer filialen. Op dit moment heeft de discounter 220 filialen. “Daar kunnen er wel 150 bij. 200 ook nog wel.” Zo vertelt Duijsens aan het FD. Wibra heeft al 20 huurcontracten getekend, aldus Duijsens tegen het FD. Komende maanden gaat er iedere week een nieuwe winkel open.

Naast plannen om uit te breiden krijgt Wibra ook een nieuwe look. Een vernieuwd uiterlijk dat een brede doelgroep aan moet trekken. “Alles is iets liever, zachter en gezelliger geworden. We willen de koopjesjager erbij hebben. Die hoeft niet naar onze winkel te komen, maar vindt dit leuk,” aldus Duijsens. Dit jaar worden vijftig tot zestig filialen vernieuwd, vertelt Duijsens.

Het jaar 2024 lijkt voor Wibra in het teken te staan van uitbreiding. In december 2023 liet CEO Duijsens via de podcast Thoughtful Thursday van Q&A Retail weten dat ze dit jaar in Frankrijk haar eerste filiaal opent. Ook in België heeft Wibra meer winkels voor ogen. De discounter liet destijds weten ‘zeker een of twee nieuwe winkels per week’ te willen openen, aldus Duijsens in de podcast van Q&A Retail.

Editors note 9 februari 15:45: Dit artikel is na publicatie aangepast. Aanvankelijk stond er dat Wibra 200 winkels zou openen. Dit is onjuist. De keten ziet ruimte voor 200 extra winkels, maar heeft nog geen concrete plannen voor deze hoeveelheid.