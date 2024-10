Eerste Franse Wibra-winkel geopend

Wibra opende woensdagmorgen de geplande winkel in Lille. Het is de eerste vestiging in Frankrijk.

De Nederlandse discountwinkel maakte in 2023 al bekend de aankomende jaren verder te willen uitbreiden. Wibra wilde een groot aantal nieuwe winkels in Nederland en België openen, maar zag ook potentie in Frankrijk. Het eerste filiaal moest worden geopend in de eerste helft van 2024. Met wat vertraging is de eerste Franse winkel vandaag in Lille geopend.

Wibra boekte in financieel jaar 2023 een recordomzet van 193,8 miljoen euro. De discounter weet daarnaast onderaan de streep meer over te houden: De winst klimt met vier ton naar ruim 6,9 miljoen euro.