Aanvraagloket TVL-regeling voor mkb-ondernemers opent aanstaande dinsdag

Dinsdag opent het loket voor het aanvragen van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb-ondernemers. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vanochtend bevestigd, zo meldt een nieuwsbericht van Nu.nl. De tegemoetkoming is deel van een tweede steunpakket voor Nederlandse ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

Het loket gaat dinsdag om 9.00 open. Bedrijven die tussen juni en september van dit jaar minimaal dertig procent omzetverlies lijden als gevolg van de coronamaatregelen, kunnen via dit loket aanspraak maken op de TVL-regeling. Zij kunnen een tegemoetkoming van minimaal 1.000 tot maximaal 50.000 euro ontvangen om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen. Hoe hoog de vergoeding precies is, hangt af van de grootte van het bedrijf, de hoogte van de omzet, en de hoogte van de vaste lasten.

Met de vergoeding wil het kabinet het aantal ontslagen en faillissementen als gevolg van de coronacrisis beperken. “De eerdere gedwongen sluiting en huidige beperkingen voor specifieke sectoren vanuit het kabinet hebben nog steeds grote impact. Daarom steunen we die bedrijven via de TVL," aldus staatssecretaris Keijzer in het artikel op Nu.nl.

Het aanvraagloket voor de TVL-regeling blijft tot 30 oktober 2020 geopend.