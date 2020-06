INretail: TVL-regeling stelt mode- en schoenenwinkels teleur

Vanaf morgen kunnen mkb’ers een aanvraag indienen voor de TVL-regeling : Tegemoetkoming Vaste Lasten. Voor de sector detailhandel is een tegemoetkoming van 15 procent afgesproken, een percentage dat volgens INretail niet genoeg is. De brancheorganisatie uit dan ook in een persbericht teleurgesteld te zijn.

“Voor een mode- of schoenenwinkel zijn de echte percentages van de vaste lasten 25 procent en 26 procent volgens het CBS,” aldus INretail in het persbericht. “Dat is de werkelijke praktijk. Wij roepen het kabinet op hier werk van te maken. We snappen dat zij breed toepasbare regelingen wil, maar ondernemers in de winkelstraten zijn zwaar gedupeerd door corona en verdienen een realistischer tegemoetkoming in hun vaste lasten.” INretail wil dan ook dat de politiek vragen stelt over de tegemoetkoming voor de detailhandel.

INretail ziet dan ook graag dat in de TVL-aanvraag niet alleen een code is voor detailhandel, maar ook branchecodes voor schoenen- en mode winkels. INretail roept staatssecretaris Keijzer dan ook op de retail te helpen door de regeling ‘realistisch te maken voor mode- en schoenenwinkeliers’.

MKB’ers die van juni tot en met september minimaal 30 procent omzetverlies door de coronacrisis kunnen een aanvraag voor de regeling doen. De regeling houdt in dat de ondernemers een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van economische zaken krijgt om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.