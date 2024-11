Abercrombie & Fitch boekt recordomzet in derde kwartaal 2024

Het Amerikaanse modebedrijf Abercrombie & Fitch Co. blijft groeien. Het kledingconcern, bekend van de merken Abercrombie en Hollister, behaalt in het derde kwartaal van 2024 een recordomzet van 1,2 miljard dollar (ongeveer 1,1 miljard euro), een stijging van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Zowel Abercrombie als Hollister laten sterke prestaties zien, met een omzetgroei van respectievelijk 15 procent en 14 procent. Regionaal groeit de omzet overal: 14 procent in de Amerika’s, 15 procent in Europa en het Midden-Oosten, en maar liefst 32 procent in Azië en Oceanië.

Hoewel voormalig CEO Mike Jeffries recent is gearresteerd op beschuldiging van sekshandel, lijken deze gebeurtenissen geen impact te hebben op de resultaten van het bedrijf.

Het bedrijfsresultaat stijgt met 30 procent naar 179 miljoen dollar (ongeveer 170 miljoen euro), met een operationele marge van 14,8 procent. Fran Horowitz, de huidige CEO van Abercrombie & Fitch, prijst het wereldwijde team voor deze sterke resultaten. Ze benadrukt dat klanten enthousiast reageren op de producten en marketing van beide merken. Daarnaast stelt ze dat het bedrijf goed voorbereid is op de drukke feestdagenperiode.

Abercrombie & Fitch verhoogt verwachtingen

Abercrombie & Fitch blijft investeren in groei. In 2024 heeft het bedrijf tot nu toe ruim 924.000 aandelen teruggekocht voor 130 miljoen dollar (ongeveer 123 miljoen euro), wat neerkomt op 1,8 procent van de uitstaande aandelen. De totale liquiditeit bedraagt ongeveer 1,1 miljard dollar (ongeveer 1 miljard euro), wat een solide financiële basis biedt voor verdere investeringen en operaties.

Voor 2024 verhoogt Abercrombie & Fitch de verwachtingen. Het bedrijf voorspelt nu een netto-omzetgroei van 14 tot 15 procent (voorheen 12 tot 13 procent) en een operationele marge rond de 15 procent.