About You boekt lichte omzetstijging in aanloop naar overname Zalando

De Hamburgse modeverkoper About You boekt een bescheiden groei van 1,3 procent in het derde kwartaal. Het bedrijf behaalt een omzet van bijna 559 miljoen euro, wat een lichte stijging is ten opzichte van een jaar eerder. Het management wijt de beperkte groei aan de late timing van het Black Weekend, waarvan de effecten pas in het volgende kwartaal zichtbaar zullen zijn. Tijdens deze periode proberen bedrijven klanten te lokken met grote promoties en kortingen, wat meestal zorgt voor een hoge omzet.

De operationele winst, gecorrigeerd voor bijzondere posten en berekend vóór rente, belastingen en afschrijvingen, stijgt met 1,7 procent naar 20,1 miljoen euro. Ondanks een verlies heeft About You het verlies weten te verlagen van 10,4 miljoen euro naar 3,9 miljoen euro.

Voor het lopende boekjaar, dat eindigt in februari, verwacht het bestuur een omzetgroei van één tot zeven procent. De gecorrigeerde operationele winst ligt naar verwachting tussen de 15 en 35 miljoen euro.

De Berlijnse modeverkoper Zalando kondigt in december aan About You over te willen nemen. Zalandos bod van 6,50 euro per aandeel waardeert About You op ongeveer 1,2 miljard euro.