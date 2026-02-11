Ace & Tate neemt Spaanse merk Project Lobster over

Nederlandse eyewear specialist Ace & Tate is op overnamepad gegaan. Het bedrijf heeft de Spaanse branchegenoot Project Lobster overgenomen, zo kondigen de bedrijven aan in een persbericht. De financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Project Lobster heeft winkels in Valencia, Barcelona en Madrid. Het merk biedt zowel zonnebrillen als brillen op sterkte, maar wel tegen een iets hogere prijs dan Ace & Tate.

Ace & Tate ziet deze overname, die de eerste is voor het bedrijf, als een stap in de internationale expansie van het merk. Het Nederlandse bedrijf heeft sterke Europese groeidoelen en heeft op dit moment al 80 winkels. In 2026 komen daar nog eens tien bij, aldus het persbericht.

“Spanje is een belangrijke volgende stap in onze Europese groei”, aldus Ace & Tate CEO Lex van de Vliet. “De overname versterkt onze basis door goed presterende winkels en ervaren lokale teams toe te voegen. Project Lobster past goed bij onze aanpak in eyewear, door weloverwogen design te combineren met serieuze oogzorg en een customer first ervaring.

“Project Lobster is met zorg opgebouwd door een toegewijd team”, aldus Oscar Valledor, de mede-oprichter van Project Lobster in het persbericht. “Door ons bij Ace & Tate te voegen krijgen we schaal en kennis om te groeien op een weloverwogen manier terwijl we gefocust blijven op kwaliteit, oogzorg en onze klanten.”

Deze eerste overname volgt in een periode waarin Ace & Tate een nieuwe fase in is gegaan. Begin 2025 gaf oprichter Mark de Lange zijn functie als CEO door aan Lex van de Vliet en verschoof zelf naar de Chief Brand Officer positie. Onder de leiding van de nieuwe CEO, met steun van de Lange, moet het bedrijf zich meer gaan richten op oogzorg én de winkels verdubbelen, zo vertelden de twee in een interview met FashionUnited. Al met al wil Ace & Tate het meest toonaangevende optiekmerk in Europa zijn.