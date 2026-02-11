Van disruptor naar eyewearspecialist: Geschiedenis Ace & Tate in vogelvlucht

Nederlandse eyewear specialist Ace & Tate heeft een nieuwe mijlpaal toegevoegd aan de geschiedenis van het bedrijf. De specialist heeft namelijk een eerste overname gedaan. Het Spaanse merk Project Lobster wordt toegevoegd. Een goede aanleiding om eens te kijken naar de geschiedenis van Ace & Tate in vogelvlucht.

2013 - Opgericht door Mark de Lange

Ace & Tate wordt opgericht als een online brillenmerk. Voor 98 euro heb je een compleet montuur. Oprichter Mark de Lande komt op het idee voor het merk omdat hij geconfronteerd wordt met de kosten en het gedoe dat komt kijken bij de aanschaf van een bril. Hij wil dat consumenten net zo vaak hun bril kunnen wisselen als hun schoenen. De naam wordt geleend van het materiaal ‘acetaat’ waarvan de brillen worden gemaakt.

Bijzonder is dat klanten online meerdere brillen kunnen bestellen in een pas-pakket. De bezorging- en retourkosten zijn gratis. De gekozen bril wordt vervolgens enkele dagen later thuis bezorgd.

Ace & Tate oprichter Mark de Lange. Credits: Ace & Tate

Ace & Tate krijgt al snel de naam van disruptor in de optiek-industrie en dat zorgt niet alleen maar voor liefde. In 2014 vertelt De Lange in een interview met FashionUnited dat opticiens in de winkelstraat ‘ons lijken te haten’. “Ze zijn niet zo blij met ons. Een opticien zei dat hij hoopte dat we zouden falen.” De Lange laat zich niet ontmoedigen. “Het laat ons vooral zien dat we op de goede weg zitten.”

Juli 2015 - De eerste fysieke winkel

Na diverse pop-ups, gaat Ace & Tate een langetermijn relatie aan met de retail. De eyewear specialist opent een permanente winkel in Amsterdam.

2016 - Eerste winkels in België en Duitsland

Ace & Tate gaat ook met de eigen winkels de landsgrenzen over in 2016. Het merk kiest voor Antwerpen en Berlijn. Op dat moment heeft het in Nederland al vier fysieke winkels en heeft het webshops in Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland en Zwitserland.

2018 - Oorspronkelijke winkel krijgt update, wordt retaillab

De winkel aan de Van Woustraat in Amsterdam, de allereerste winkel uit het portfolio van het bedrijf, krijgt in 2018 een update. Het pand wordt een retaillab waarbij Ace & Tate de ruimte pakt om innovaties te testen. Zo kunnen de wanden worden verschoven zodat er meer ruimte komt voor consumenten op drukke zaterdagen of tijdens een privé evenement. De displays in de wanden zijn eveneens flexibel zodat steeds een ander product gehighlight kan worden.

De Van Woustraat krijgt een update. Credits: Ace & Tate

De Van Woustraat krijgt een update. Credits: Ace & Tate

De Van Woustraat krijgt een update. Credits: Ace & Tate

Aan de buitenkant van het pand is een 24/7 punt geïntroduceerd. Het start als een retourpunt waarbij een klant door middel van een Qr-code een luik kan openen en het te retouren product kan plaatsen. De retour wordt meteen geregistreerd en de klant krijgt een bevestiging. Op een later moment wil Ace & Tate ook een pick-up point maken.

Een concept dat er ook te vinden is, is ‘lift & learn’. Wanneer een placeholder wordt opgetild voor enkele seconden, wordt op het verbonden scherm informatie getoond. Deze test blijkt minder succesvol en wordt in 2019 al weer stop gezet.

December 2019 - Eerste Spaanse en Zwitserse winkels

De beslissing om naar Spanje en Zwitserland te trekken maakt CEO Mark de Lange op basis van data. Het bedrijf keek waar traffic op de website vandaan kwam en uit welke mix de volgers op social media bestaat. De data wees ze naar de twee landen, waarna ‘ze gaan hangen in de buurt’. “Het moet voor ons gevoel goed zijn. Passen wij in het retaillandschap en zijn er merken waar wij tussen passen. Zijn er bijvoorbeeld goede boekwinkels of platenzaken, is er een cultureel leven in de stad”, zo vertelt de CEO destijds aan de telefoon. Het merk strijkt neer in Zürich en Madrid.

Juli 2020 - Haalt 14 miljoen euro op voor Europese expansie

Een bedrijf dat groeit, kan nog wel eens behoefte hebben aan extra kapitaal. Om de Europese expansie te ondersteunen haalt Ace & Tate in 2020 ruim 14 miljoen euro op. “De recente investeringsronde stelt ons in staat om onze fysieke en digitale retailkanalen verder te verenigen en daardoor een naadloze en meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden aan onze klanten”, zo is te lezen in het persbericht

Maart 2025 - Nieuwe CEO

Een nieuw hoofdstuk is aangebroken voor Ace & Tate. Oprichter Mark de Lange maakt ruimte voor een nieuwe CEO. Als nieuwe topman wordt Lex van Vliet gevonden en De Lange maakt zelf de stap naar Chief Brand Officer.

Nieuwe Ace & Tate CEO Lex van de Vliet Credits: Ace & Tate

Onder de nieuwe leiding gaat het bedrijf zich meer richten op oogzorg en wil het bedrijf het aantal winkels verdubbelen.

Oktober 2025 - Voor het eerst winstgevend halfjaar

Hoewel Ace & Tate in 2019 al meerdere maanden operationele winst draait, komt het eerste winstgevende halfjaar pas in 2025.

Februari 2026 - Eerste overname: Project Lobster

De Europese expansie van Ace & Tate krijgt een andere vorm. Voor het eerst heeft het Nederlandse bedrijf een ander bedrijf overgenomen. Het gaat om Spaans merk Project Lobster dat winkels heeft in Valencia, Madrid en Barcelona. Project Lobster heeft een iets hogere prijs voor monturen, maar ligt niet ver van het niveau van Ace & Tate.

“Spanje is een belangrijke volgende stap in onze Europese groei”, aldus Ace & Tate CEO Lex van de Vliet. “De overname versterkt onze basis door goed presterende winkels en ervaren lokale teams toe te voegen. Project Lobster past goed bij onze aanpak in eyewear, door weloverwogen design te combineren met serieuze oogzorg en een customer first ervaring.”

(vlnr.): Oscar Valledor Perez, Lex van de Vliet and Daniel Sisquella Credits: Ace & Tate / photographed by Jeroen Mantel.

Ace & Tate heeft op dit moment ruim 80 winkels verspreid over Europa.