ACM waarschuwt: 'Eerst checken, dan bestellen!'

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) lanceert een campagne om consumenten te waarschuwen voor onbetrouwbare webshops. Jaarlijks ontvangt de toezichthouder duizenden meldingen over problemen met online aankopen, zoals te late of helemaal niet geleverde producten, onverwacht hoge retourkosten en het ontbreken van contactmogelijkheden met de webshop. Dit jaar zijn er al meer dan 20.000 meldingen binnengekomen, terwijl er in heel 2023 nog 18.000 waren.

Met de feestdagen in aantocht waarschuwt de ACM consumenten om voorzichtig te zijn bij online aankopen. De toezichthouder onderstreept dat een aantrekkelijke aanbieding soms niet is wat het lijkt. De campagne is specifiek gericht op 18- tot 30-jarigen omdat deze groep vaak zelfstandig aankopen doet en een groot deel van de online consumentenmarkt vormt.

De campagne benadrukt onder meer dat het controleren van reviews een belangrijke stap is om te bepalen of een webshop betrouwbaar is. De ACM heeft, in samenwerking met ConsuWijzer, een checklist opgesteld genaamd 'Checklist veilig online winkelen'. Online kopers kunnen, wanneer ze deze checklist volgen, teleurstellingen minimaliseren.

Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM, legt uit: “De feestdagen komen eraan en de advertenties voor mooie cadeaus vliegen je om de oren. Een online aankoop is zo gedaan, zeker via online advertenties, bijvoorbeeld op social media. Helaas is niet iedere webshop betrouwbaar. Dus zie je iets leuks, stop dan toch even om reviews te checken. Liefst op meerdere reviewsites. Zo haal je de onbetrouwbare webshops er al snel uit en voorkom je een miskoop. Eerst checken, dan bestellen!”