Activisten blokkeren Inditex’ Nederlandse distributiecentrum

Activisten van de Schone Kleren Campagne (SKC) en XR Fashion Action hebben het distributiecentrum van Inditex in Lelystad geblokkeerd op maandag. De activisten richten zich op het moederbedrijf van zowel Zara als Bershka omdat ze van mening zijn dat het bedrijf de rechten van textielarbeiders niet genoeg beschermt in Bangladesh, zo is te lezen in een persbericht van Schone Kleren Campagne.

SKC brengt Inditex in verband met fabrieken die aangifte hebben gedaan tegen medewerkers tijdens de protesten van 2023. Deze protesten hadden te maken met het minimumloon van textielarbeiders in Bangladesh. Volgens onderzoek van SKC hebben minstens acht fabrieken waar Inditex mee samenwerkt werknemers onderdrukt.

De activisten eisen dat Inditex druk uitoefent bij de leveranciers om de aangiftes terug te trekken, maar ook publiekelijk de vakbonden in Bangladesh te ondersteunen bij de vraag aan de overheid om de aangiftes tegen textielarbeiders die onderdeel waren van de protesten te laten vallen.

De timing van de blokkade van het distributiecentrum valt samen met klimaatcongres COP29. Hier worden noodzakelijke stappen besproken om klimaatverandering tegen te gaan. SKC is van mening dat de wereldwijde C02-uitstoot van de mode-industrie niet mogelijk is zonder de onderdrukking van de Bangladeshi textielarbeiders.