Addy van den Krommenacker en Ramona Koonings kondigen samenwerking aan

Addy van den Krommenacker, een van de grootste modeontwerpers van Nederland, en Ramona Koonings, CEO en eigenaresse van Koonings The Wedding Palace, gaan samenwerken. In deze samenwerking neemt Koonings het zakelijke deel van Van den Krommenackers onderneming over, meldt Deurne Media Groep. De officiële aankondiging vond maandag plaats, tijdens de feestelijke viering van Van den Krommenackers 75e verjaardag. "Ik ben 75 jaar. Ik heb héél hard gewerkt, iedere dag van zes tot 's avonds elf, en ik zou het toch graag iets rustiger aan doen", vertelde Van den Krommenacker de aanwezigen, aldus Beau Monde.

Van den Krommenacker blijft actief ontwerpen en zijn collecties zullen exclusief verkrijgbaar zijn via de bruidsmodezaken van Koonings.

De collecties van Van den Krommenacker zullen te zien zijn in Koonings winkels, waaronder een nieuwe locatie in Kasteel Oost, en omvatten bruidsjurken en couture avondmode.

Op Shownieuws benadrukte de Brabantse couturier dat hij actief betrokken blijft bij zijn werk: "Ik stap er niet uit. Dat deed Valentino op z'n 75e, maar ik niet. Ik blijf ontwerpen. Ik maak gewoon mooie collecties, en ik krijg daarbij ondersteuning van Ramona. Dat vind ik fantastisch."

Ramona Koonings breidt totaalconcept uit met Addy van den Krommenacker-couture

De collecties van Van den Krommenacker – bekend om hun vrouwelijke silhouetten en luxe stoffen – zullen voortaan exclusief verkrijgbaar zijn via de bruidsmodezaken van Koonings. Dit bevestigt Koonings in een blogbericht op haar webshop. De samenwerking omvat bruidsjurken en couture avondmode. Naast couture en bruidsmode heeft Van den Krommenacker ook een ready-to-wearlijn, waarmee hij een breder publiek bereikt.

Het werk van van den Krommenacker zal exclusief verkrijgbaar zijn in twee winkels van Koonings, zowel in Deurne als in Kasteel Oost, te Valkenburg. Kasteel Oost is een nieuwe locatie en biedt bruidsparen een totaalbeleving, inclusief een restaurant, hotel en trouwlocatie. De eerste mogelijkheid om de collecties van Addy van den Krommenacker bij Koonings te zien is in dit kasteel, tijdens de open dag op zondag 25 mei. Tickets hiervoor zijn gratis te reserveren via de website van Koonings.

Van den Krommenacker heeft een indrukwekkende carrière van meerdere decennia. Na een moeilijke periode in 2019, waarin Van den Krommenacker zijn winkels in Den Bosch moest sluiten en faillissement aanvroeg, maakte hij in december van dat jaar een doorstart. Sindsdien heeft hij zich volledig gericht op het ontwerpen van nieuwe creaties vanuit zijn atelier in Villa Maasdonk in Nuland. In 2020 besloot hij zijn ontwerpen online te verkopen. In oktober 2022 opende hij zijn eerste fysieke winkel sinds de doorstart, in het monumentale Oude Notarishuis in Grave. Nu, met de aankondiging van zijn samenwerking met Ramona Koonings, zet de couturier een nieuwe stap in zijn carrière.