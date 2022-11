Adidas AG stelt vooruitzicht bij na opschorten partnerschap Kanye West

Adidas AG stelt zijn verwachtingen voor het financiële jaar 2022 bij nadat het bedrijf de samenwerking met Kanye West beëindigde, dat meldt het merk in een financieel verslag. Het bedrijf verwacht nu dat de wisselkoers neutrale inkomsten van de totale onderneming in 2022 met lage cijfers zullen groeien. De brutomarge van het bedrijf zal rond 47 procent komen te liggen.

Eind oktober zette Adidas AG een streep door het partnerschap met Kanye West, alias Ye. De productie van Yeezy-items door Adidas en alle betalingen aan Ye en zijn bedrijven werden ‘per direct’ stopgezet. De Yeezy-items zijn volgens het bedrijf erg seizoensgebonden en waren vooral gericht op het vierde kwartaal.

Eerder dit jaar stelde Adidas AG zijn vooruitzicht bij voor het financiële jaar 2022 door de afgenomen omzet in de Chinese markt, die toe te wijden is aan de corona-gerelateerde restricties in het gebied.

Omzet Adidas AG groeit met 11 procent

In het derde kwartaal van boekjaar 2022 behaalt het merk een omzet van 6,4 miljard euro, blijkt uit het financieel verslag. De omzet is met 11 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen behaalde Adidas AG een omzet van zo’n 5,8 miljard euro.

Adidas AG zag in september een druk op de omzetgroei door afname van passanten in China en de afnemende vraag van consumenten in zijn belangrijkste westerse markten, zo staat in het financieel verslag. Daarnaast besloot het bedrijf zijn activiteiten in Rusland op te schorten in het eerste kwartaal, waardoor de omzet in het derde kwartaal met meer dan honderd miljoen euro verminderde. Dat had vooral te maken met de direct-to-consumer-activiteiten, meldt Adidas AG.

De omzet werd aangedreven door de online inkomsten. Vooral de westerse markt was dit kwartaal belangrijk voor het bedrijf. Daar steeg de online omzet met 12 procent, blijkt uit het financieel verslag. In EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) steeg de verkoop met 7 procent, ondanks dat het bedrijf niet meer actief is in Rusland. In Noord-Amerika stegen de inkomsten met 8 procent. In APAC (Azië en Oceanië) en Latijns-Amerika groeide de verkoop met 15 procent en 51 procent op jaarbasis ten opzichte van het tweede kwartaal. De omzetontwikkeling van Adidas AG in Groot-China blijft daarentegen achter. Het bedrijf was genoodzaakt er uitverkopen toe te passen in de fysieke winkels, zodat de omzet zou stijgen. Dat lukte: er is een stijging te zien van 7 procent. Echter was dat niet genoeg en resulteerde dit in een omzetdaling van 27 procent in het derde kwartaal.